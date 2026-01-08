Luis Enrique s’éloigne, c’est la panique au PSG

Alors que son contrat expire l’année prochaine, Luis Enrique ne s’est pas encore entendu avec le Paris Saint-Germain pour une prolongation. Il se murmure que le coach espagnol n’est pas pressé de se réengager avec le club de la capitale. Une situation qui inquiète vivement la direction parisienne.

Ça s’agite autour de Luis Enrique. Avant d’affronter l’Olympique de Marseille dans le Trophée des Champions ce jeudi au Koweït, l’entraîneur du Paris Saint-Germain fait l’objet de rumeurs étonnantes. Le technicien sous contrat jusqu’en 2027, actuellement en discussions avec ses dirigeants, serait plutôt réticent à l’idée de prolonger au club de la capitale. L’information laisse entendre que l’Espagnol envisage un départ après avoir atteint ses objectifs.

Ce ne sont que des « fake news » aux yeux du conseiller sportif Luis Campos totalement serein. Mais de l’autre côté des Pyrénées, la presse relaye un sentiment bien différent. L’absence d’accord avec Luis Enrique ainsi que tous ces bruits de couloirs inquiètent vivement le Paris Saint-Germain, corrige le média Don Balon. Le champion d’Europe considère sa prolongation comme une priorité absolue. En interne, sa signature est jugée essentielle pour assurer la stabilité du projet. Il est vrai que l’ancien coach du FC Barcelone a fait des miracles avec Luis Campos.

Après l’ère des stars, le binôme a métamorphosé le club francilien où les précédents entraîneurs semblaient davantage subir la loi des joueurs. Avec Luis Enrique aux commandes, tout est rentré dans l’ordre dans le vestiaire et surtout sur le terrain. Le coach nommé à l’été 2023 a instauré la bonne mentalité ainsi qu’une philosophie de jeu décisives pour le sacre en Ligue des Champions tant attendu depuis l’arrivée du Qatar en 2011. Son départ obligerait le Paris Saint-Germain à redémarrer un nouveau projet à zéro. Sans surprise, on apprend donc que la direction va s’activer pour convaincre son homme fort de prolonger.