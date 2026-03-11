Shéhérazade SEMSAR de BOISSESON
OM : Shéhérazade Semsar Shéhérazade de Boisseon clashe L'Equipe

Présentée comme la véritable patronne de l'OM, ce qu'elle dément, Shéhérazade Semsar Shéhérazade de Boisseon n'a pas apprécié la teneur d'un article de L'Equipe. Et elle a donc décidé de répondre directement au quotidien sportif. 
L'Olympique de Marseille a L'Equipe dans le collimateur, car désormais le club phocéen utilise des droits de réponse à chaque fois que le quotidien sportif évoque différents aspects de la vie de l'OM. Récemment, il s'agissait de répondre à une rumeur sur le mercato, ou bien du rôle de plusieurs membres du club. Mais, ce mercredi, c'est Shéhérazade Semsar Shéhérazade de Boisseon, PDG de McCourt Global, holding d’investissement de Frank McCourt, qui a utilisé son droit de réponse pour faire entendre sa voix auprès des lecteurs du média sportif. N'ayant pas goûté le ton d'un article qui lui avait été consacré, elle a donc répondu aux affirmations de L'Equipe, et notamment à sa proximité supposée avec la cause israélienne dans le cadre du conflit avec la Palestine. De même, elle indique ne pas avoir eu un rôle dans le mercato de l'Olympique de Marseille ou dans la future désignation du remplaçant de Longoria.

Elle dément être la patronne de l'OM

« Contrairement à ce qui est affirmé, je n'ai pas "pris la main sur le club" et je ne suis pas la "patronne de l'Olympique de Marseille". Un président par intérim ainsi que de nouveaux membres du directoire ont d'ailleurs été nommés conformément aux règles de gouvernance du club. Il est également inexact d'écrire que je vais choisir le successeur de Pablo Longoria. La désignation du futur président relève du Conseil de surveillance et de Frank McCourt, et ne procède pas d'une décision individuelle. Je n'ai pas davantage fait remonter des "consignes d'austérité" au board marseillais lors du dernier mercato.
Je n'ai pas fait remonter des consignes d'austérité lors du dernier mercato
- Shéhérazade Semsar Shéhérazade de Boisseon
Je n'ai ni donné ni transmis de directives de nature financière ou sportive concernant la politique de recrutement ou la gestion quotidienne du club (...) Votre article mentionne que certains supporters me reprocheraient des "avis ou positions" sur le conflit israélo-palestinien. À ce propos, je tiens à préciser que je n'ai pas eu de prise de position à ce sujet mais sur le massacre des Iraniens et la situation au Moyen-Orient », écrit la femme d'affaires, qui visiblement ne souhaite pas trop être dans la lumière. Mais cela n'est pas facile dans un club tel que l'OM.

