Le PSG tremble, la signature de Dro Fernandez menacée

PSG24 janv. , 8:20
parCorentin Facy
Le PSG continue de négocier la signature de Dro Fernandez durant ce mois de janvier. D’abord considéré comme très avancé, le dossier pourrait finalement s’enliser puisque le prodige du Barça est extrêmement courtisé.
Le Paris Saint-Germain a engagé des discussions avec le FC Barcelone pour la signature de Dro Fernandez il y a déjà quelques jours. L’optimisme est toujours de rigueur dans le camp parisien afin d’obtenir cet hiver la signature du jeune prodige de 18 ans. Considéré comme un crack générationnel en Espagne, le milieu offensif fait rêver Luis Campos et Luis Enrique, qui espèrent l’ajouter à l’effectif du PSG d’ici la fin du mois de janvier.

Le dossier Dro Fernandez se complique

Les discussions sont en cours depuis plusieurs jours et à Paris, on veut croire qu’elles aboutiront. Il s’agit néanmoins d’être très prudent dans ce dossier. D’abord car Barcelone est réticent à l’idée de perdre son crack, en fin de contrat en juin 2027. Mais aussi car la concurrence est plus forte que jamais pour arracher la signature de Dro Fernandez comme l’a fait savoir notre confrère Marc Mechenoua sur X.
« Les discussions continuent entre le PSG et Barcelone pour Dro Fernandez. Entre Laporta et Al-Khelaïfi, les relations sont désormais apaisées mais Paris se montre précautionneux dans la négociation pour ne pas froisser des Catalans mécontents de voir partir leur talent » a d’abord publié le journaliste avant de poursuivre. « Plusieurs clubs se sont montrés très agressifs ces derniers jours pour tenter de d’inverser le choix de Dro Fernandez de rejoindre le PSG. Chelsea et Manchester City ont eu plusieurs contacts avec ses représentants. Dortmund a transmis plusieurs offres » a-t-il écrit.

Autrement dit, le Paris Saint-Germain n’a pour l’instant aucun accord total ni aucune assurance de rafler la mise dans le dossier Dro Fernandez. Le club de la capitale espère que les négociations menées depuis plusieurs semaines permettront de trouver un accord total avec Barcelone et avec Dro mais pour l’heure, l’incertitude règne et la concurrence de Manchester City ainsi que de Chelsea ne facilitent pas les choses. La question est maintenant de savoir si malgré ces difficultés, le Paris SG parviendra à boucler ce dossier très concurrentiel et par conséquent difficile sur plusieurs points. Devancer la concurrence de gros clubs anglais serait une belle réussite pour le PSG, toujours déterminé à l’idée de faire signer Dro Fernandez cet hiver.
