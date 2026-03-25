Arne Slot viré, PSG-Liverpool sera décisif

Faute sur Endrick, les arbitres enfoncent l'OL

ils n aiment pas avouer qu ils se sont trompés. Donc vaut mieux rien dire. Puis au final qu ils disent on s est trompés, ne change rien pour moi. Rouge ou pas, le match est fini et on ne reviendra pas dessus.... Par contre, la seule chose qu il pouvait changer ( sur le match de l OM) c etait qu ils avaient le pouvoir de dire annulation du carton de GReenwood qui sera suspendu pour Monaco.