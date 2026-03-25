OM : La Roma paie 25 millions d'euros, le conflit éclate

Même s’il a marqué son premier but en Série A ce week-end, Robinio Vaz est au centre de fortes tensions à l’AS Roma. L’ancien attaquant de l’OM ne s’attendait sans doute pas à vivre des premiers pas si agités.

Malgré son statut de joueur très prometteur, Robinio Vaz a été sacrifié par l’Olympique de Marseille au mois de janvier. Le club phocéen a accepté de vendre son avant-centre de 19 ans à l’AS Roma pour 25 millions d’euros bonus compris. Une décision longuement réfléchie de la part des dirigeants olympiens, qui ont préféré vendre leur joueur au prix fort plutôt que de risquer de le perdre à moindre coût alors que les négociations pour la prolongation de son contrat étaient dans l’impasse.

Cette rentrée d’argent a été fortement appréciée par le propriétaire Frank McCourt, d’autant qu’elle n’a pas directement affaibli l’équipe puisque Robinio Vaz était troisième dans la hiérarchie des attaquants de l’OM derrière Amine Gouiri et Pierre-Emerick Aubameyang. C’est désormais à l’AS Roma que l’ancien Sochalien évolue et ses premiers pas en Italie ne sont pas simples. Le Français a dû attendre son 7e match en Italie pour débloquer son compteur, en offrant la victoire à son équipe face à Lecce ce week-end (1-0).

Débuts compliqués pour Vaz à Rome

Gazzetta dello Sport. Le journal aux pages roses explique que l’entraîneur Gian Piero Gasperini n’arrive plus à masquer son agacement vis-à-vis de sa direction, précisément en raison des choix opérés lors du Malgré ce but, Robinio Vaz est au coeur des tensions au sein du club de la Louve comme nous l’apprend la. Le journal aux pages roses explique que l’entraîneur Gian Piero Gasperini n’arrive plus à masquer son agacement vis-à-vis de sa direction, précisément en raison des choix opérés lors du mercato hivernal. L’ex-entraîneur de l’Atalanta Bergame n’était, par exemple, pas favorable à l’arrivée de Robinio Vaz et encore moins à un tel prix.

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Le contexte n’est donc pas idéal pour l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille, qui doit non seulement convaincre les supporters… mais aussi son propre entraîneur, lequel n’est donc pas à l’origine de sa venue. Nul doute que le but inscrit par Robinio Vaz ce week-end face à Lecce va l’aider mais pour l’ancien Sochalien, les débuts à l’étranger sont donc plus complexes que prévu. Une situation suivie par les supporters de l’OM, dont la grande majorité étaient défavorables au départ de leur jeune attaquant lors du mois de janvier.