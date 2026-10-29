Luis Enrique conteste le classement du Ballon d'Or

Luis Enrique conteste le classement du Ballon d'Or

PSG
parGuillaume Conte
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Injouable en ce début de saison, Vitinha n'a pas eu la même reconnaissance dans le classement final du Ballon d'Or. Un verdict qui déplait à Luis Enrique.
Avec autant de joueurs dans la liste des 30 finalistes pour le Ballon d’Or, le PSG savait forcément qu’il allait perdre gros dans le classement final. Double champion d’Europe, le club de la capitale aurait pu rafler la mise un an après la victoire d’Ousmane Dembélé. Mais les votes sont allés vers Harry Kane, Kylian Mbappé et Lamine Yamal, ne laissant aucun joueur du Paris SG sur le podium.
Mais ce jeudi en conférence de presse, Luis Enrique a surtout déploré le classement de Vitinha. Le Portugais, un peu moins en vue que lors du premier titre parisien en Ligue des Champions, paye aussi sa Coupe du monde moins convaincante. Et au final, l’ancien du FC Porto prend la 14e place du classement du Ballon d’Or.
S’il assure se tenir éloigné des récompenses individuelles, Luis Enrique a tout de même donné le fond de sa pensée sur ce verdict des votes qui lui semble injuste. « Ce qu'il nous apporte est tellement différent de ce qu'on a vu avant. Son niveau est incroyable. Je suis très content de profiter d'un joueur de ce niveau même si son classement au Ballon d'or n'est pas là où il mérite d’être », a fait savoir l’entraineur du PSG, pas loin de faire comprendre que les jurys se sont trompés avec le classement du milieu de terrain.
Une sensation qui peut être trompeuse, car Vitinha est reparti fort cette année, avec des buts décisifs à chaque gros match et une importance retrouvée dans le jeu parisien. Mais c’est sur la saison dernière que le Portugais a été « sanctionné » avec cette 13e place.
Cette saison, Vitinha est plus que jamais un cadre de Luis Enrique, avec plus de 1000 minutes sur le terrain, et trois buts marqués. Et quand le Portugais se met à marquer des buts, c’est en général qu’il est en très bonne forme et proche de son meilleur niveau.
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