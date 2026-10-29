Le Ballon d’Or fait face à un scandale sexiste

Couronnée pour la troisième fois, Alexia Putellas a fait un passage remarquée à la cérémonie du Ballon d’Or lundi. Le long discours de l’Espagnole n’a pas plu à tout le monde, à commencer par Adil Rami, contraint de mettre les choses au clair avec ses détracteurs.

Lâche le micro, putain », a osé Adil Rami, rapidement accusé de sexisme envers l’Espagnole. Le Français a donc pris le temps de répondre à ses détracteurs à sa manière. Pendant que Harry Kane fait encore l’objet de débats sur la légitimé de son sacre, l’autre grande gagnante de la soirée Alexia Putellas fait face à des critiques bien différentes. Rien à voir avec ses performances avec le FC Barcelone la saison dernière. Non, la triple Ballon d’Or est critiquée pour son discours. Certains reprochent à la milieu du London City Lionesses d’avoir monopolisé l’estrade pendant trop longtemps. «», a osé Adil Rami, rapidement accusé de sexisme envers l’Espagnole. Le Français a donc pris le temps de répondre à ses détracteurs à sa manière.

« J'évite généralement de m’attarder sur X, ce réseau où certains imbéciles se prennent pour des héros des temps modernes, persuadés de sauver l’humanité entre deux tweets et trois leçons de morale, a d’abord réagi l’ancien défenseur central. Mais aujourd’hui, je vais faire une petite exception pour remettre les pendules à l’heure à ces champions de la vertu à deux balles ! (…) C’est fou cette manie de tout ramener au sexisme, à l’homophobie ou à je ne sais quelle polémique pour se donner le beau rôle ! »

« (…) Critiquer les propos d’une joueuse, ce n’est pas critiquer son sexe. Mais visiblement, la nuance demande un peu trop de réflexion à certains. Je continuerai à dire ce que je pense, avec respect et franchise. Ce ne sont pas deux ou trois imbéciles en quête de likes qui vont me faire taire », a conclu le champion du monde 2018, au risque d’alimenter la polémique.