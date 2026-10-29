110 millions d’euros volés par deux Français, Chelsea enrage

Toujours aussi décevant, Chelsea va faire le ménage dans les prochains mois. Deux joueurs français sont ciblés pour être vendus rapidement.

Malgré les sommes folles dépensées ces dernières années, Chelsea n’arrive pas à retrouver les sommets. C’est une saison sans Coupe d’Europe pour les Blues, et cela fait toujours bizarre. Trop irrégulière, la formation londonienne, qui vient de se faire sortir de la Coupe de la Ligue par Liverpool, risque d’avoir encore du mal à se mêler à la lutte pour le titre. Et cela risque d’avoir une conséquence copieuse pour plusieurs joueurs qui ne donnent pas satisfaction.

Deux joueurs pour un total de 110 millions d'euros

Journaliste pour Flashscore, Dean Jones dévoile ce jeudi soir que les dirigeants anglais comptent mettre en vente deux joueurs symboles de l’époque des grosses dépenses sous Todd Boehly. Ce sont deux défenseurs français qui généraient d’énormes espoirs, ont encore un certain temps de jeu, mais ne répondent pas aux attentes.

Il s’agit de Malo Gusto, acheté pour 30 millions d’euros à l’Olympique Lyonnais en 2023, et Wesley Fofana, promesse de l’ASSE achetée pour 80 millions d’euros après son passage convaincant par Leicester en 2022. Entre problèmes physiques et difficultés à être réguliers en Premier League , les deux joueurs français ont perdu la confiance de leurs dirigeants.

Selon le journaliste anglais, Chelsea regarde désormais le marché à la fois pour vendre les deux éléments concernés, mais aussi pour recruter des joueurs mieux adaptés au style de la Premier League. Si Fofana a eu du mal à trouver le rythme en raison de graves blessures, cette décision risque de provoquer une grosse déception pour Malo Gusto, qui espérait beaucoup s’imposer sur le long terme à Stamford Bridge. Cela ne devrait pas être le cas, mais cela pourrait faire le bonheur d’un autre grand d’Europe. Le PSG et Manchester City lorgnent sur le Mondialiste, dont le prix de vente pourrait dépasser les 50 millions d’euros.