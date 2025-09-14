Luis Enrique change tout, révolution au PSG

Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique a instauré un 4-3-3 qui a fait ses preuves avec un sacre probant en Ligue des Champions. L’entraîneur espagnol envisage néanmoins de procéder à de gros changements.

Sans aucune surprise, Luis Enrique a mis en place au Paris Saint-Germain un dispositif tactique similaire à celui que l’entraîneur de 55 ans utilisait avec la sélection espagnole. Dès son arrivée et encore jusqu’à présent, Luis Enrique fait évoluer son équipe en 4-3-3 avec quatre défenseurs, trois milieux relayeurs et trois attaquants polyvalents. Avec ballon, il n’est pas rare de voir le PSG s’organiser avec trois défenseurs axiaux pour relancer, mais le dispositif de base reste un 4-3-3 et cela n’a jamais évolué jusqu’à présent.

Dans le futur, il n’est toutefois pas impossible de voir Luis Enrique modifier son système tactique. Dans son livre « De l’enfer au paradis », le journaliste Fabrice Hawkins révèle que l’ancien entraîneur du FC Barcelone réfléchit de plus en plus sérieusement à instaurer une défense à trois axiaux. Le spécialiste du PSG pour RMC explique que Luis Enrique déteste stagner et souhaite toujours faire évoluer sa réflexion pour faire évoluer son joueur et son collectif.

Luis Enrique tenté par un changement de système ?

Avec la signature cet été d’Illya Zabarnyi, il dispose d’une cartouche de plus pour mettre en place un possible 5-3-2. « Objectif de cette évolution : être plus solide défensivement, en particulier dans les airs, mais aussi plus redoutable offensivement, en utilisant plus systématiquement les qualités de piston de Nuno Mendes et d’Achraf Hakimi » décrypte le spécialiste de la radio dans son livre.