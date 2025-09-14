Luis Enrique change tout, révolution au PSG

Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique a instauré un 4-3-3 qui a fait ses preuves avec un sacre probant en Ligue des Champions. L’entraîneur espagnol envisage néanmoins de procéder à de gros changements.
Sans aucune surprise, Luis Enrique a mis en place au Paris Saint-Germain
un dispositif tactique similaire à celui que l’entraîneur de 55 ans utilisait avec la sélection espagnole. Dès son arrivée et encore jusqu’à présent, Luis Enrique fait évoluer son équipe en 4-3-3 avec quatre défenseurs, trois milieux relayeurs et trois attaquants polyvalents. Avec ballon, il n’est pas rare de voir le PSG s’organiser avec trois défenseurs axiaux pour relancer, mais le dispositif de base reste un 4-3-3 et cela n’a jamais évolué jusqu’à présent.
Dans le futur, il n’est toutefois pas impossible de voir Luis Enrique modifier son système tactique. Dans son livre « De l’enfer au paradis », le journaliste Fabrice Hawkins révèle que l’ancien entraîneur du FC Barcelone réfléchit de plus en plus sérieusement à instaurer une défense à trois axiaux. Le spécialiste du PSG pour RMC explique que Luis Enrique déteste stagner et souhaite toujours faire évoluer sa réflexion pour faire évoluer son joueur et son collectif.
Luis Enrique tenté par un changement de système ?
Avec la signature cet été d’Illya Zabarnyi, il dispose d’une cartouche de plus pour mettre en place un possible 5-3-2. « Objectif de cette évolution : être plus solide défensivement, en particulier dans les airs, mais aussi plus redoutable offensivement, en utilisant plus systématiquement les qualités de piston de Nuno Mendes et d’Achraf Hakimi » décrypte le spécialiste de la radio dans son livre.
Concrètement, Luis Enrique
pourrait rapidement opter pour un système dans lequel Hakimi et Nuno Mendes seraient libres dans leurs couloirs, avec derrière eux Pacho, Marquinhos et Zabarnyi en couverture et en charge de la relance. Un dispositif qui paraît séduisant sur le papier même s’il pourrait faire une victime de taille parmi les milieux ou les attaquants actuels. Car intégrer Zabarnyi au onze de départ dans ce dispositif impliquerait automatiquement de sacrifier Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves, Kvaratskhelia, Dembélé ou Doué.