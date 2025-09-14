ICONSPORT_266633_0057

Luis Enrique change tout, révolution au PSG

PSG14 sept. , 12:00
parCorentin Facy
Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique a instauré un 4-3-3 qui a fait ses preuves avec un sacre probant en Ligue des Champions. L’entraîneur espagnol envisage néanmoins de procéder à de gros changements.
Sans aucune surprise, Luis Enrique a mis en place au Paris Saint-Germain un dispositif tactique similaire à celui que l’entraîneur de 55 ans utilisait avec la sélection espagnole. Dès son arrivée et encore jusqu’à présent, Luis Enrique fait évoluer son équipe en 4-3-3 avec quatre défenseurs, trois milieux relayeurs et trois attaquants polyvalents. Avec ballon, il n’est pas rare de voir le PSG s’organiser avec trois défenseurs axiaux pour relancer, mais le dispositif de base reste un 4-3-3 et cela n’a jamais évolué jusqu’à présent.
Dans le futur, il n’est toutefois pas impossible de voir Luis Enrique modifier son système tactique. Dans son livre « De l’enfer au paradis », le journaliste Fabrice Hawkins révèle que l’ancien entraîneur du FC Barcelone réfléchit de plus en plus sérieusement à instaurer une défense à trois axiaux. Le spécialiste du PSG pour RMC explique que Luis Enrique déteste stagner et souhaite toujours faire évoluer sa réflexion pour faire évoluer son joueur et son collectif.

Luis Enrique tenté par un changement de système ?

Avec la signature cet été d’Illya Zabarnyi, il dispose d’une cartouche de plus pour mettre en place un possible 5-3-2. « Objectif de cette évolution : être plus solide défensivement, en particulier dans les airs, mais aussi plus redoutable offensivement, en utilisant plus systématiquement les qualités de piston de Nuno Mendes et d’Achraf Hakimi » décrypte le spécialiste de la radio dans son livre.
Concrètement, Luis Enrique pourrait rapidement opter pour un système dans lequel Hakimi et Nuno Mendes seraient libres dans leurs couloirs, avec derrière eux Pacho, Marquinhos et Zabarnyi en couverture et en charge de la relance. Un dispositif qui paraît séduisant sur le papier même s’il pourrait faire une victime de taille parmi les milieux ou les attaquants actuels. Car intégrer Zabarnyi au onze de départ dans ce dispositif impliquerait automatiquement de sacrifier Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves, Kvaratskhelia, Dembélé ou Doué.
Articles Recommandés
ICONSPORT_257387_0156
Ligue 1

Lille - Toulouse : les compos (15h00 sur Ligue1+)

ICONSPORT_255064_0188
PSG

Le PSG en enfer à Marseille, il prévient tout le monde

officiel disasi prete a aston villa iconsport 250018 0112 387942
Monaco

Monaco lui passe sous le nez, il vit un enfer

ICONSPORT_268257_0492
Lens

« Ma mère n’en pouvait plus » : Les confessions de Florian Thauvin

Fil Info

14:16
Lille - Toulouse : les compos (15h00 sur Ligue1+)
14:00
Le PSG en enfer à Marseille, il prévient tout le monde
13:40
Monaco lui passe sous le nez, il vit un enfer
13:20
« Ma mère n’en pouvait plus » : Les confessions de Florian Thauvin
13:00
Real-OM : Mbappé le terrorise, De Zerbi refuse d'aligner Balerdi
12:40
Bordeaux : Bruno Irles est sur la sellette
12:20
OL : « Un sacrifice pour le club », Mikautadze dit tout
11:30
OM : Greenwood révèle son arme secrète
11:24
L1 : Trois milieux nommés pour le prix de joueur du mois d'août

Derniers commentaires

OM : Greenwood révèle son arme secrète

Non

OM : Greenwood révèle son arme secrète

Il a eu des soucis judiciaires, et oui.

Le PSG en enfer à Marseille, il prévient tout le monde

Notre match de Mardi sera un véritable test afin de voir notre niveau En cas de résultat positif, oui il se peut que l enthousiasme se répercute sur le match de dimanche et on risque d etre dur a manœuvrer Par contre si on se fait déboîter a Madrid, le moral, la confiance sera a 0 et Paris risque d en profiter Un match apres l autre puisque les vérités sur les doutes ou la confiance d aujourd'hui seront peut etre différents la semaine prochaine

OM : Greenwood révèle son arme secrète

La plaine a étais retiré parce que y'a avait aucune preuve d ADN ou d alibi physique

OM : Greenwood révèle son arme secrète

La plainte a été retiré donc sans ca, il n y a pas de jugement donc AUCUN SOUCIS JUDICIARE EN ANGLETERRE

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
Monaco
94301385
4
LOSC Lille
732107114
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
O. Marseille
64202594
9
Nice
64202055
10
Angers SCO
43111022
11
Rennes
43111-325
12
Le Havre
33102-156
13
Paris
33102-358
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

Loading