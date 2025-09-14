Le PSG avec une équipe B contre Lens

Est-ce qu'il va faire comme son boss ?
Chelsea le cimetière des internationaux français depuis quelques années ?
Ce soir il portera le maillot de Rennes, il a de la chance, il est motivé au moins par 2 équipes : l'OM et l'OL.
Rassure nous en disant que tu n as pas + de 15 ans ? 🤣
On rira toujours de ta fuite et de ton mensonge sur cette ville 🤣 Raymond a grillé ton compte fake
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|8
|3
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|5
|0
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|8
|5
|7
|3
|2
|1
|0
|7
|11
|4
|6
|3
|2
|0
|1
|2
|5
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|1
|4
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|6
|6
|6
|4
|2
|0
|2
|5
|9
|4
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|2
|2
|4
|3
|1
|1
|1
|-3
|2
|5
|3
|3
|1
|0
|2
|-1
|5
|6
|3
|3
|1
|0
|2
|-3
|5
|8
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|1
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-3
|3
|6
|3
|4
|1
|0
|3
|-7
|5
|12
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|4
|8
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|2
|7
