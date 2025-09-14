ICONSPORT_268468_0284

Le PSG avec une équipe B contre Lens

PSG14 sept. , 9:20
parCorentin Facy
Luis Enrique va procéder à une large revue d’effectif pour le match du PSG face au RC Lens ce dimanche au Parc des Princes.
A trois jours de la réception de l’Atalanta Bergame mercredi en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain accueille le RC Lens ce dimanche après-midi au Parc des Princes. Un match pour lequel Luis Enrique a l’intention de procéder à une large revue d’effectif. Selon les informations de L’Equipe, les joueurs sud-américains concernés par la dernière trêve internationale devraient notamment être laissés au repos.
Willian Pacho et Marquinhos ont donc de fortes chances de démarrer sur le banc, au même titre qu’Achraf Hakimi, que le PSG ne souhaite pas sur-utiliser comme l’an passé. En attaque, les absences d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué vont obliger l’entraîneur espagnol à procéder à quelques changements. Enfin au milieu de terrain, il n’est pas exclu de voir Kang-in Lee démarrer.
Le onze probable du PSG : Chevalier, Zaïre-Emery, Beraldo, Zabarnyi, L.Hernandez, Vitinha, Lee, F.Ruiz, Barcola, Kvaratskhelia, G.Ramos

Ligue 1

14 septembre 2025 à 17:15
Paris Saint Germain
17:15
Lens
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
Monaco
94301385
4
LOSC Lille
732107114
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
O. Marseille
64202594
9
Nice
64202055
10
Angers SCO
43111022
11
Rennes
43111-325
12
Le Havre
33102-156
13
Paris
33102-358
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

