Le PSG avec une équipe B contre Lens

Luis Enrique va procéder à une large revue d’effectif pour le match du PSG face au RC Lens ce dimanche au Parc des Princes.

L’Equipe, les joueurs sud-américains concernés par la dernière trêve internationale devraient notamment être laissés au repos. A trois jours de la réception de l’Atalanta Bergame mercredi en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain accueille le RC Lens ce dimanche après-midi au Parc des Princes. Un match pour lequel Luis Enrique a l’intention de procéder à une large revue d’effectif. Selon les informations de, les joueurs sud-américains concernés par la dernière trêve internationale devraient notamment être laissés au repos.

Willian Pacho et Marquinhos ont donc de fortes chances de démarrer sur le banc, au même titre qu’Achraf Hakimi, que le PSG ne souhaite pas sur-utiliser comme l’an passé. En attaque, les absences d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué vont obliger l’entraîneur espagnol à procéder à quelques changements. Enfin au milieu de terrain, il n’est pas exclu de voir Kang-in Lee démarrer.

Le onze probable du PSG : Chevalier, Zaïre-Emery, Beraldo, Zabarnyi, L.Hernandez, Vitinha, Lee, F.Ruiz, Barcola, Kvaratskhelia, G.Ramos