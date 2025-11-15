le psg pret a signer un gros cheque au real madrid mario gila 390259

PSG : Luis Enrique donne l'ordre de recruter ce joueur

Le PSG pourrait faire quelques mouvements cet hiver sur le marché des transferts. Les champions d'Europe recherchent notamment un nouveau défenseur polyvalent.
Le Paris Saint-Germain serre les dents depuis le début de la saison. Le club de la capitale paye son manque de préparation et doit notamment déplorer de nombreuses blessures. Pas forcément évident pour un Luis Enrique qui avait décidé de miser sur la stabilité et un effectif réduit l'été dernier. Compte tenu de la situation, le PSG pourrait donc décider de recruter cet hiver. Luis Campos est au travail afin de dénicher des plus-values potentielles pour Luis Enrique. Le club de la capitale pourrait finir par trouver son bonheur en Italie du côté de la Lazio. 

Mario Gila, l'élu de Luis Enrique 

Selon les informations de Fichajes, Luis Enrique a en effet validé la venue à Paris de Mario Gila. Le défenseur espagnol de 25 ans impressionne sous les couleurs de la Lazio et sa polyvalence plait beaucoup au PSG. Gila est vu comme un élément pouvant parfaitement s'intégrer dans le système de jeu francilien, qui exige notamment un pressing de tous les instants. De plus, les champions d'Europe, qui ne veulent pas faire de folies au mercato, sont satisfaits de la somme qui serait demandée par le club romain, à savoir 30 millions d'euros. Outre le PSG, le Real Madrid suit également la situation du joueur formé à la Casa Blanca. Les prochaines semaines seront décisives dans ce dossier, avec un Paris Saint-Germain qui pourrait envoyer son offre à la Lazio.

Si le PSG n'avait pas gain de cause cet hiver, le club français pourrait de nouveau tenter sa chance l'été prochain. Mario Gila devra de son côté garder la tête froide pour avancer sereinement. Nul doute qu'une arrivée au Paris Saint-Germain serait un grand saut dans sa carrière. Mais Luis Enrique semble avoir fait son choix et son arrivée est vue comme bénéfique par l'ancien entraineur du Barça.
2
Loading