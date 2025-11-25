Lucas Chevalier mis KO par le vestiaire du PSG

En difficulté depuis son arrivée au PSG, Lucas Chevalier a livré une performance encourageante contre Le Havre samedi. De quoi booster la confiance de l’ancien Lillois, intimidé par le vestiaire parisien jusqu’à présent.

Successeur de Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain, Lucas Chevalier a fait l’objet d’un gros transfert en provenance du LOSC au mercato. Le champion d’Europe en titre n’a pas hésité à lâcher plus de 40 millions d’euros pour faire venir le gardien français. Les débuts de Lucas Chevalier n’ont pas été idylliques avec des prestations décevantes et quelques erreurs grossières que ce soit contre Tottenham, Barcelone, Marseille ou encore Lyon.

Une adaptation moins rapide qu'espérée, mais ce n’est pas vraiment une surprise pour Ludovic Obraniak. Pour le consultant de l’Equipe du Soir, il n’y a rien de vraiment étonnant dans les débuts de Lucas Chevalier au PSG. Et pour cause, passer derrière un gardien tel que Donnarumma et arriver dans un vestiaire de stars comme celui de Paris n’a rien d’anodin et un temps d’adaptation est indispensable pour le numéro 2 des Bleus.

Chevalier a senti que les autres joueurs du PSG étaient très attachés à Donnarumma. Dans ta tête, il se passe mille trucs à ce moment-là. - Ludovic Obraniak

« A Lille, il a très vite pris le leadership avec Benjamin André. Il avait une voix qui portait, il s’est tout de suite imposé, il a pris ce volume et cette confiance. Quand tu débarques à Paris et que l’équipe est championne, naturellement tu arrives sur la pointe des pieds. Quand il est arrivé, Donnarumma était encore là. Ils ont certainement fait des entraînements ensemble, il a senti que les autres étaient très attachés à Donnarumma. Dans ta tête, il se passe mille trucs à ce moment-là. ‘J’ai pris sa place, est-ce qu’ils vont me faire confiance?’… C’est tout ça qui l’a chamboulé » analyse l'ancien milieu du LOSC et de la Pologne avant de conclure.

L. Chevalier France • Âge 24 • Gardien UEFA Nations League Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 4 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 13 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0