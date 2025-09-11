ICONSPORT_268468_0324

L'OM en rêvait, le PSG fonce dessus !

PSG11 sept. , 12:00
parGuillaume Conte
Le PSG a envoyé ses scouts suivre un grand talent sud-américain ces derniers jours. Il s'agit de Joel Ordonez, suivi par l'OM pendant tout l'été. 
Il n’y avait pas grand monde au centre d’entrainement du PSG ces derniers jours, la trêve internationale envoyant tous les joueurs de Luis Enrique aux quatre coins du monde. Même les scouts du club de la capitale étaient au travail à l’étranger. Dans son effectif, le Paris SG a été très satisfait du recrutement de Willian Pacho, qui a fait ses preuves la saison dernière et est désormais vu comme un titulaire, et peut-être bientôt un cadre de la formation francilienne. Dans ces conditions, pourquoi ne pas aller chercher son compatriote Joel Ordonez, qui est resté à Bruges cet été à la surprise générale ?
L’OM a suivi pendant très longtemps le défenseur central du club belge cet été, mais malgré des offres et un gros forcing de la part du joueur pour rejoindre la Canebière, rien n’a été concrétisé. Le FC Bruges peut être fier de son coup, d’autant plus qu’il est certain que l’intérêt ne pourra que grandir pour Ordonez. La preuve, TBR Football annonce que Chelsea et Aston Villa ont fait comme le PSG, et sont allés envoyer des scouts pour suivre les matchs de l’Equateur ces derniers jours, et surveiller Joel Ordonez. 
Le défenseur central fait saliver beaucoup de monde, et un transfert en janvier 2026 n’est pas à écarter. Ce sera du coup pour un montant supérieur à 30 millions d’euros, mais le PSG n’a pas peur de mettre une telle somme si cela lui permet de se renforcer de manière sérieuse. Il l’a prouvé cet été avec Illya Zabarny, recruté pour 70 ME en provenance de Bournemouth. Et nul doute que si Paris se met en action pour Ordonez, c’est aussi parce que Pacho en a dit le plus grand bien en interne. De quoi laisser l’OM et la Premier League sur le carreau pour une recrue d’ampleur dans un secteur où la formation de Luis Enrique a pourtant du monde. 
Derniers commentaires

PSG : Maltraité comme Donnarumma, Skriniar balance tout

Aucun Parisien comme toujours sur leur article 🤣 En tout cas, on voit la différence entre un Rabiot qui garde omme souvenir, le stade, les supporters, la ville et un Skriniar qui littéralement chié sur le club

PSG : Maltraité comme Donnarumma, Skriniar balance tout

Aucun Parisien comme toujours sur leur article 🤣 En tout cas, on voit la différence entre un Rabiot qui garde omme souvenir, le stade, les supporters, la ville et un Skriniar qui littéralement chié sur le club

Une légende de l'OM a refusé de signer au PSG

Et toi tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu trolles pour exister, tu fais pitié.

Une légende de l'OM a refusé de signer au PSG

faut dire ça a un Parisien surtout 🤣

Une légende de l'OM a refusé de signer au PSG

1970 🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

