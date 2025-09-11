L'OM en rêvait, le PSG fonce dessus !

Le PSG a envoyé ses scouts suivre un grand talent sud-américain ces derniers jours. Il s'agit de Joel Ordonez, suivi par l'OM pendant tout l'été.

Il n’y avait pas grand monde au centre d’entrainement du PSG ces derniers jours, la trêve internationale envoyant tous les joueurs de Luis Enrique aux quatre coins du monde. Même les scouts du club de la capitale étaient au travail à l’étranger. Dans son effectif, le Paris SG a été très satisfait du recrutement de Willian Pacho, qui a fait ses preuves la saison dernière et est désormais vu comme un titulaire, et peut-être bientôt un cadre de la formation francilienne. Dans ces conditions, pourquoi ne pas aller chercher son compatriote Joel Ordonez, qui est resté à Bruges cet été à la surprise générale ?

L’OM a suivi pendant très longtemps le défenseur central du club belge cet été, mais malgré des offres et un gros forcing de la part du joueur pour rejoindre la Canebière, rien n’a été concrétisé. Le FC Bruges peut être fier de son coup, d’autant plus qu’il est certain que l’intérêt ne pourra que grandir pour Ordonez. La preuve, TBR Football annonce que Chelsea et Aston Villa ont fait comme le PSG, et sont allés envoyer des scouts pour suivre les matchs de l’Equateur ces derniers jours, et surveiller Joel Ordonez.

Le défenseur central fait saliver beaucoup de monde, et un transfert en janvier 2026 n’est pas à écarter. Ce sera du coup pour un montant supérieur à 30 millions d’euros, mais le PSG n’a pas peur de mettre une telle somme si cela lui permet de se renforcer de manière sérieuse. Il l’a prouvé cet été avec Illya Zabarny, recruté pour 70 ME en provenance de Bournemouth. Et nul doute que si Paris se met en action pour Ordonez, c’est aussi parce que Pacho en a dit le plus grand bien en interne. De quoi laisser l’OM et la Premier League sur le carreau pour une recrue d’ampleur dans un secteur où la formation de Luis Enrique a pourtant du monde.