Bouaddi au PSG, le coup de génie de Luis Campos

Ces dernières années, le PSG adore miser sur des jeunes joueurs français qui brillent en Ligue 1. Après Doué, Barcola ou encore Chevalier, le club de la capitale pourrait miser sur Ayyoub Bouaddi.

Depuis plus de deux ans, le Paris Saint-Germain met un point d’honneur à recruter les joueurs les plus prometteurs de Ligue 1. Luis Campos et Luis Enrique ont lancé le mouvement en 2023 avec la signature de Bradley Barcola en provenance de l’OL. Un an plus tard, c’est Désiré Doué qui posait ses valises au PSG. Dans les deux cas, la réussite est totale et cela encourage logiquement le champion d’Europe à poursuivre dans cette voie.

Lors de ce mercato estival, Lucas Chevalier a été recruté en provenance du LOSC, et rien ne dit qu’un autre joueur de l’effectif lillois ne va pas imiter le néo-gardien du Paris Saint-Germain dans les prochains mois. A en croire les informations du site Livefoot, l’état-major parisien, Luis Campos en tête, est très intéressé par Ayyoub Bouaddi. L’international espoirs français de 17 ans a disputé 36 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière, et ce sont surtout ses performances en Ligue des Champions qui ont marqué les esprits.

Le PSG prêt à miser gros sur Ayoubb Bouaddi

« gros chèque » pour recruter Ayyoub Bouaddi, dont le contrat avec Lille court jusqu’en juin 2027. Face à des adversaires du calibre de la Juventus Turin ou du Real Madrid, le milieu défensif de Lille n’a pas tremblé et a démontré toute l’étendue de son talent. Un potentiel immense que le PSG surveille avec la plus grande attention d’après le média, qui explique que ce dossier sera à suivre de très près pour le mercato estival 2026. Nasser Al-Khelaïfi serait d’ailleurs prêt à signer unpour recruter Ayyoub Bouaddi, dont le contrat avec Lille court jusqu’en juin 2027.

Une situation contractuelle handicapante pour les Dogues, qui vont devoir prendre une décision cruciale avec leur jeune talent l’été prochain. Dans le cas où il ne prolonge pas, Bouaddi sera certainement vendu à un an de la fin de son contrat afin de ne pas risquer un départ pour zéro euro, une aubaine pour le PSG.