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Liverpool veut acheter le PSG !

PSG24 avr. , 8:40
parGuillaume Conte
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Le PSG a martyrisé Liverpool en Ligue des Champions, et les Reds ont décidé de réagir de façon originale. La quasi-totalité de la ligne offensive parisienne est ciblée par le club anglais pour cet été.
La preuve est donnée chaque saison, mais c’est rarement le club qui dépense le plus d’argent au mercato qui récolte tous les titres. Manchester City ou Chelsea ont mis plus de 10 ans après des investissements massifs à gagner la Ligue des Champions. Le PSG également. L’été dernier, Liverpool a totalement cassé ses habitudes en mettant un demi-millard d’euros pour se renforcer. Malgré cela, les Reds luttent pour terminer dans les cinq premiers en Premier League et ont été éliminés nettement par le PSG en quart de finale de la Ligue des Champions.

Liverpool rêve de toute l'attaque du PSG

Arne Slot devrait être confirmé à son poste, et l’entraîneur néerlandais est bien parti pour avoir de nouveaux renforts de poids, notamment pour compenser la grave blessure d’Hugo Ekitike et le départ de Mohamed Salah déjà officialisé. Et selon les informations du journaliste spécialisé sur Liverpool David Lynch, les Reds regardent clairement du côté du PSG. Les joueurs offensifs du club parisien ont tous fait très mal au club de la Mersey en Coupe d’Europe. Et Liverpool les veut tous !
Peut-être pas en même temps, mais le journaliste assure que le club anglais ne compte pas choisir, et est candidat à la venue de Bradley Barcola, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, selon les disponibilités de chacun. Si l’un de ces trois joueurs devait réfléchir à un départ, alors Liverpool ouvrirait grand la porte et son portefeuille. A priori, sur les trois éléments concernés, c’est Bradley Barcola qui est plus susceptible de quitter le PSG. Il n’a pas encore prolongé son contrat et se pose des questions sur son avenir depuis un an. Mais cette saison, son temps de jeu et son statut sont en nette amélioration. En tout cas, l’ancien lyonnais, comme le Géorgien et l’ancien rennais, sait que les Reds sont déjà prêts à l’accueillir s’il venait à être tenté par un départ.
Eliminé à deux reprises par le PSG en Ligue des Champions, Liverpool n’a pas trouvé la parade sur le plan sportif. Et a donc décidé de piocher directement dans l’effectif parisien pour tenter d’enrayer cette domination des joueurs de Luis Enrique.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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