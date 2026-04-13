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dominik szoboszlai

Liverpool va se qualifier, il menace le PSG

PSG13 avr. , 21:00
parHadrien Rivayrand
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Ce mardi soir à Anfield, le PSG affrontera Liverpool en quart de finale retour de la Ligue des champions. Les Reds croient plus que jamais en une remontée face aux champions d’Europe.
Le Paris Saint-Germain est bien parti pour se qualifier une nouvelle fois pour les demi-finales de la Ligue des champions. Pour cela, il faudra conserver l’avantage acquis à l’aller contre Liverpool. Au Parc des Princes, les hommes de Luis Enrique avaient largement dominé les débats, sans toutefois creuser un écart plus important, ne s’imposant que de deux buts.
À Liverpool, les Reds voudront enflammer la rencontre afin de renverser la situation et tenter de se qualifier. S’il y a bien un joueur qui croit en l’exploit côté anglais, c’est Dominik Szoboszlai.

Szoboszlai prêt à tout donner pour Liverpool

Présent ce lundi en conférence de presse, l’international hongrois a en effet prévenu le Paris Saint-Germain : « Demain, ce ne sera pas seulement 11 joueurs et leurs remplaçants, ce sera tout le stade. Anfield va faire la différence ! On sait ce que ça fait de jouer à Anfield avec ces supporters. Si on élimine le PSG, ce sera le plus beau moment de ma carrière ? Sans doute l’un des plus grands retournements de situation de ma carrière, surtout avec Liverpool, contre Paris en quarts de finale de la Ligue des champions après avoir été menés 2-0. Oui, un retournement de situation mémorable.
On va se donner à 100 % de la première à la dernière minute. Pendant 125 minutes si besoin. Je suis prêt à mourir demain sur le terrain s’il le faut, comme tous mes coéquipiers ».

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Voilà qui est clair pour des Reds qui n’ont plus que la Ligue des champions à jouer cette saison. Attention toutefois à ne pas trop s’enflammer. Le PSG est habitué à ce genre de rendez-vous européens loin de ses bases. La saison passée, le club de la capitale avait d’ailleurs éliminé Liverpool à Anfield.
En tout cas, un grand spectacle est attendu dans la Mersey ce mardi soir.
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4
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52291649583820
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49291541050437
8
Strasbourg
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9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
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3529811103745-8
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332996142539-14
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152936202663-37

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