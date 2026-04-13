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TV : Liverpool - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ligue des Champions13 avr. , 7:00
parAlexis Rose
0
Une semaine après avoir dominé Liverpool au match aller, le Paris Saint-Germain va tenter de finir le travail à Anfield pour valider sa qualification en demi-finales de la Ligue des Champions.

Quelle heure pour Liverpool - PSG ?

Comme la saison passée, le club de la capitale française semble prédestiner à aller très loin en Ligue des Champions. Après avoir dominé les Reds au Parc des Princes sur le score de 2-0 la semaine dernière, le PSG n’aura plus qu’à finir le travail en Angleterre pour intégrer le dernier carré de la C1. Pour cela, Paris devra faire un bon résultat à Liverpool. Ce match retour se jouera ce mardi 14 avril à 21h00 au Stade d’Anfield. L’arbitre sera l’Italien Maurizio Mariani.

Sur quelle chaîne suivre Liverpool - PSG ?

Ce quart de finale retour de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Paris Saint-Germain sera diffusé sur l’antenne de Canal+ Foot ce mardi soir.

Les compos probables de Liverpool - PSG :

Surclassé par le PSG la semaine dernière au match aller, Liverpool a refait le plein de confiance le week-end passé en battant Fulham en Premier League (2-0). De la confiance, il en faudra aux Reds pour renverser une tendance bien mal embarquée face à l’ogre parisien. Pour ce match devant un public d’Anfield qui cherchera à provoquer une remontada, le Liverpool d’Arne Slot fera sans Alisson, Bradley ou Endo.

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La compo probable de Liverpool : Mamardashvili - Konaté, Van Dijk, Gomez - Frimpong, Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister, Kerkez - Wirtz, Ekitiké.
Dans une bonne position après sa belle victoire 2-0 à l’aller, le Paris SG va tenter d’enfoncer le clou sur la pelouse d’Anfield pour se qualifier une nouvelle fois en demi-finales de la Ligue des Champions. Laissé au repos le week-end dernier, sachant que la LFP a repoussé son match pour le titre contre Lens en L1, Paris sera en pleine forme pour sortir Liverpool et entrevoir un dernier carré face au Bayern Munich ou au Real Madrid.
La compo probable du PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Zaire-Emery - Désiré Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Champions League

14 avril 2026 à 21:00
Liverpool
21:00
Paris Saint Germain
0
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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