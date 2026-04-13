TV : Liverpool - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Une semaine après avoir dominé Liverpool au match aller, le Paris Saint-Germain va tenter de finir le travail à Anfield pour valider sa qualification en demi-finales de la Ligue des Champions.

Quelle heure pour Liverpool - PSG ?

mardi 14 avril à 21h00 au Stade d’Anfield. L’arbitre sera l’Italien Maurizio Mariani. Comme la saison passée, le club de la capitale française semble prédestiner à aller très loin en Ligue des Champions. Après avoir dominé les Reds au Parc des Princes sur le score de 2-0 la semaine dernière, le PSG n’aura plus qu’à finir le travail en Angleterre pour intégrer le dernier carré de la C1. Pour cela, Paris devra faire un bon résultat à Liverpool. Ce match retour se jouera ceau Stade d’Anfield. L’arbitre sera l’Italien Maurizio Mariani.

Sur quelle chaîne suivre Liverpool - PSG ?

Ce quart de finale retour de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Paris Saint-Germain sera diffusé sur l’antenne de Canal+ Foot ce mardi soir.

Les compos probables de Liverpool - PSG :

Surclassé par le PSG la semaine dernière au match aller, Liverpool a refait le plein de confiance le week-end passé en battant Fulham en Premier League (2-0). De la confiance, il en faudra aux Reds pour renverser une tendance bien mal embarquée face à l’ogre parisien. Pour ce match devant un public d’Anfield qui cherchera à provoquer une remontada, le Liverpool d’Arne Slot fera sans Alisson, Bradley ou Endo.

La compo probable de Liverpool : Mamardashvili - Konaté, Van Dijk, Gomez - Frimpong, Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister, Kerkez - Wirtz, Ekitiké.

Dans une bonne position après sa belle victoire 2-0 à l’aller, le Paris SG va tenter d’enfoncer le clou sur la pelouse d’Anfield pour se qualifier une nouvelle fois en demi-finales de la Ligue des Champions. Laissé au repos le week-end dernier, sachant que la LFP a repoussé son match pour le titre contre Lens en L1, Paris sera en pleine forme pour sortir Liverpool et entrevoir un dernier carré face au Bayern Munich ou au Real Madrid.

La compo probable du PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Zaire-Emery - Désiré Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.