Liverpool fait perdre 45 ME au PSG avec Barcola

Liverpool fait perdre 45 ME au PSG avec Barcola

PSG21 août , 10:00
parCorentin Facy
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Le PSG et Liverpool ont encore onze jours pour parvenir à un accord au sujet de Bradley Barcola, priorité des Reds depuis plusieurs semaines. Les deux clubs vont devoir faire un effort pour s’entendre.
Tandis que le mercato estival ferme officiellement ses portes le 1er septembre prochain, le Paris Saint-Germain et Liverpool n’ont toujours pas réussi à trouver un accord pour le transfert de Bradley Barcola. L’ailier formé à l’OL est pourtant la priorité des Reds depuis plusieurs semaines, et le joueur s’est déjà entendu avec le club de la Mersey sur les bases de son futur contrat. A ce stade des négociations, l’écart entre la demande du PSG et ce que Liverpool est prêt à offrir est trop grand.

La stratégie de Liverpool a fonctionné

Mais alors que Barcola arrive dans ses deux dernières années de contrat à Paris, le double champion d’Europe en titre pourrait être contraint de faire un gros effort financier pour le vendre cet été, avant que sa valeur marchande s’effondre de trop. Selon les informations du compte insider PSG Inside Actu, le PSG pourrait accepter de baisser son prix de 170 millions d’euros… à 125 millions d’euros, soit une baisse colossale de 45 millions d’euros.
« Finalement, les dernières informations vont dans le sens de ce qui était anticipé : le PSG aurait accepté, ou serait prêt à accepter, une proposition comprise entre 125 et 140 M€, bonus compris » écrit le compte spécialisé avant de poursuivre. « À quelques jours de la fin du mercato, Liverpool a joué avec le temps. Une stratégie qui pourrait finalement profiter aux Reds (…) Il fallait donc s’y attendre : le montant final devrait être bien inférieur aux 170 ME » nous apprend le compte spécialisé dans le mercato du Paris SG.
La source précise que le PSG va utiliser une partie des 125 à 140 millions d’euros récupérés sur la vente de Bradley Barcola pour attirer un nouveau joueur offensif. Et pour cause, Luis Enrique et Luis Campos ont bien dans l’idée de recruter un attaquant de plus en cas de départ de Barcola, surtout si Mbaye fait lui aussi ses valises. Pour ceux qui en doutaient encore, c’est maintenant certain : la dernière ligne droite du mercato sera très animée dans la capitale française.
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Derniers commentaires

Liverpool fait perdre 45 ME au PSG avec Barcola

J'ai demandé une synthèse car j'allais pas te balancer tout le détail (pas envie de polluer le forum avec 200 lignes d'une IA ^^).

Le PSG vire Chevalier et Zabarnyi dans le money-time du mercato

Oui si on trouve un bon défenseur central

OL : Ouédraogo vendu 30 ME, les paris sont lancés

Vous ne comptez peut être pas les vendre avant qu'ils puissent jouer ? De toute façon , comme nos jeunes, ils rentreront progressivement dans l'équipe jusqu'à devenir pour la plus part titulaires indiscutables Allez les gones !

Liverpool fait perdre 45 ME au PSG avec Barcola

voila les trou du Q parisienne qui disaient il partira pour 170M il ne les vaut absolument pas donc 120 c'est plus son prix

OM : McCourt arrive à Marseille, il va prendre la parole

😂😂😂😂

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