PSG-OM : DPD scandalisé par la banderole des supporters

PSG09 févr. , 21:00
parClaude Dautel
La société de livraison de colis DPD n'a pas apprécié d'avoir été utilisée par les Ultras du PSG pour envoyer un message à leurs homologues de l'OM.
« Les Marseillais sont des livreurs ». Le tifo des supporters parisiens illustré d'un camion de la société DPD avec un livreur ayant un carton avec un rat dessus a fait du bruit, car certains n'ont pas apprécié de voir que le CUP avait réussi à détourner le sujets des chants et des banderoles injurieuses. Candidat aux élections municipales à Paris, Emmanuel Grégoire a bien compris ce que voulait dire ce tifo et il s'en est offusqué. Et la commission de discipline de la LFP a même décidé de se saisir de l'ensemble du dossier. Mais du côté de la société DPD, on a décidé de réagir à cette publicité pas vraiment souhaitée lors d'un match vedette de Ligue 1. Dans une note interne, Georges Kipiani, président du Directoire de DPD s'est élevé contre cette utilisation de la marque par des Ultras.

DPD ne laisse pas passer la banderole du Collectif Ultras Paris
« Ce week-end, lors du match PSG / OM, notre logo a été détourné pour accompagner un message blessant et contraire aux valeurs que nous défendons. Chez DPD, nous croyons profondément que chaque personne mérite le respect-sur les terrains, dans les tribunes, au travail et dans la vie de tous les jours. Nos livreuses et livreurs, comme l'ensemble de nos équipes en France et dans plus de 20 pays, représentent toutes les origines, toutes les histoires et toutes les identités. Cette diversité est une force. Nous refusons que notre marque soit associée à des propos qui discriminent ou qui divisent. Nous voulons rappeler avec force que le respect n'est pas une option : c'est un engagement que nous portons chaque jour, dans nos actions comme dans nos prises de parole. Nous continuerons à agir pour que l'inclusion, l'égalité et le respect restent au cœur de notre mission », écrite le responsable de la société de livraison de colis.
Dans un premier temps, DPD ne veut pas porter plainte, mais attend de connaître la décision de la commission de discipline de la LFP avant de prendre une décision définitive.
Derniers commentaires

OM : Longoria remplacé par une proche de McCourt ?

Chelsea ou Barça plutôt. Ils ont un 8e de LdC qui se profile contre le PSG

OM : Longoria remplacé par une proche de McCourt ?

La diff, c'est que textor était le proprio. Tant que Mac Croûte sera présent, ils peuvent mettre les présidents délégués, entraîneurs, ds qu'ils veulent ça restera couché a la niche

OM : Longoria remplacé par une proche de McCourt ?

Don Pablo.

PSG-OM : DPD scandalisé par la banderole des supporters

RI DI CU LE Quel monde de timbrés il y a des psy pour les offusqués professionnels comme ces baltringues. Si c’est ça votre démocratie gardez là sérieux.

OM : Virer De Zerbi coûte trop cher, il est sauvé

Le turn-over de Longoria sur les joueurs, directeurs sportifs, dirigeants, coachs coûte une fortune a ce pauvre club.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

