PSG-OM : DPD scandalisé par la banderole des supporters

La société de livraison de colis DPD n'a pas apprécié d'avoir été utilisée par les Ultras du PSG pour envoyer un message à leurs homologues de l'OM.

Les Marseillais sont des livreurs ». Le tifo des supporters parisiens illustré d'un camion de la société DPD avec un livreur ayant un carton avec un rat dessus a fait du bruit, car certains n'ont pas apprécié de voir que le CUP avait réussi à détourner le sujets des chants et des banderoles injurieuses. Candidat aux élections municipales à Paris, Emmanuel Grégoire a bien compris ce que voulait dire ce tifo et il s'en est offusqué. Et ». Le tifo des supporters parisiens illustré d'un camion de la société DPD avec un livreur ayant un carton avec un rat dessus a fait du bruit, car certains n'ont pas apprécié de voir que le CUP avait réussi à détourner le sujets des chants et des banderoles injurieuses. Candidat aux élections municipales à Paris, Emmanuel Grégoire a bien compris ce que voulait dire ce tifo et il s'en est offusqué. Et la commission de discipline de la LFP a même décidé de se saisir de l'ensemble du dossier . Mais du côté de la société DPD, on a décidé de réagir à cette publicité pas vraiment souhaitée lors d'un match vedette de Ligue 1 . Dans une note interne, Georges Kipiani, président du Directoire de DPD s'est élevé contre cette utilisation de la marque par des Ultras.

DPD ne rigole pas

DPD ne laisse pas passer la banderole du Collectif Ultras Paris

« Ce week-end, lors du match PSG / OM, notre logo a été détourné pour accompagner un message blessant et contraire aux valeurs que nous défendons. Chez DPD, nous croyons profondément que chaque personne mérite le respect-sur les terrains, dans les tribunes, au travail et dans la vie de tous les jours. Nos livreuses et livreurs, comme l'ensemble de nos équipes en France et dans plus de 20 pays, représentent toutes les origines, toutes les histoires et toutes les identités. Cette diversité est une force. Nous refusons que notre marque soit associée à des propos qui discriminent ou qui divisent. Nous voulons rappeler avec force que le respect n'est pas une option : c'est un engagement que nous portons chaque jour, dans nos actions comme dans nos prises de parole. Nous continuerons à agir pour que l'inclusion, l'égalité et le respect restent au cœur de notre mission », écrite le responsable de la société de livraison de colis.

Dans un premier temps, DPD ne veut pas porter plainte, mais attend de connaître la décision de la commission de discipline de la LFP avant de prendre une décision définitive.