ICONSPORT_273046_0051
Luis Enrique - PSG

L'exploit du PSG, Daniel Riolo se méfie

PSG02 déc. , 16:30
parHadrien Rivayrand
3
Le PSG s'est incliné le week-end dernier sur la pelouse de Monaco en Ligue 1. Le club de la capitale a d'ailleurs perdu sa première place au classement. De quoi en inquiéter certains.
Le Paris Saint-Germain connait une saison assez compliquée pour le moment. Luis Enrique ne peut pas compter sur des joueurs au top de leur forme. Pire, certains cadres sont blessés et n'arrivent donc pas à retrouver le niveau qu'ils avaient la saison passée. En Ligue 1, les champions d'Europe ne sont pas aussi souverains qu'ils aimeraient l'être. Samedi dernier, la défaite à Monaco a même entraîné la perte de la place de leader. Pour certains observateurs, le PSG vit une décompression logique mais quelque peu inquiétante. Ce n'est pas Daniel Riolo qui dira le contraire.

Le PSG en danger ? 

Lors d'un passage sur RMC, le consultant a en effet indiqué concernant la récente dynamique du PSG : « C'est inconscient. (...) Peut-être que certains joueurs sont intéressés par le niveau d'au-dessus. Ils ne s'en foutent pas de la Ligue 1 mais ce ne sont pas que les absences qui font que ça court moins ou que ça gagne moins de duels. Il y a une décompression parce que la marge est là. Tant que le PSG a 30 points en L1, qu'il est qualifié en Ligue des champions, personne ne va rien dire. L'optimisme est de rigueur car ils sortent d'un exploit. Tous les supporters sont sur un nuage et pensent que tout sera formidable en janvier, mais il n'y a aucune garantie. On raisonne avec l'idée que tout sera formidable en janvier. Il y a beaucoup d'interrogations ».

Lire aussi

PSG : Luis Enrique à Barcelone, contact établiPSG : Luis Enrique à Barcelone, contact établi
Le Paris Saint-Germain aura l'occasion de reprendre la tête de la Ligue 1 en cas de victoire face au Stade Rennais samedi soir prochain au Parc des Princes et de mauvais résultat du RC Lens sur la pelouse du FC Nantes.
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_265299_0015
OL

OL : Botafogo veut faire payer Textor, ça donne des idées

ICONSPORT_266745_0757 (1)
OM

L'OM fonce en Croatie pour une pépite à 6 ME

ICONSPORT_277701_0210
OGC Nice

Les autorités ont très peur pour Nice - Angers

bordeaux des banderoles visant gerard lopez deployees iconsport 175204 0041 1 397706
Bordeaux

Bordeaux : La DNCG a tranché, il faudra patienter

Fil Info

18:20
OL : Botafogo veut faire payer Textor, ça donne des idées
18:00
L'OM fonce en Croatie pour une pépite à 6 ME
17:40
Les autorités ont très peur pour Nice - Angers
17:20
Bordeaux : La DNCG a tranché, il faudra patienter
17:20
Cherki prochain Ballon d'Or, il l'annonce
17:00
Vinicius menacé de regarder le Mondial à la télé avec Neymar
16:00
Un mercato de folie pour éviter la Ligue 2, Nantes est bouillant
15:40
Angel Gomes viré en janvier, l’OM est sans pitié

Derniers commentaires

Satriano c’est « scandaleux », l’OL est à bout

Tout à fait ! Après pour parler de Satriano ça me ferait plaisir qu’il y arrive pas parce que je supporte Lyon mais parce que j’aime ce genre de joueur qui se dépense énormément et qui ne râle jamais

PSG, OM, Lens : Le classement sans les fautes arbitrales révélé

Sans surprise on est l'equipe à abattre et Lyon est tres favorisé

Satriano c’est « scandaleux », l’OL est à bout

on peut parler aussi du cas Viktor Gyökeres,a arsenal il a du mal ,c'est comme ca le foot ,pas une question de le tuer mais il est dans un systeme qui ne lui convient pas!

Satriano c’est « scandaleux », l’OL est à bout

oui faut jamais juger un joueur "inconnu" il peut avoir un temps d'adaptation mais bon dans cette societe faut etre bon tout de suite ...

Angel Gomes viré en janvier, l’OM est sans pitié

La plus grosse déception du mercato de l'été.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
O. Lyonnais
241473421156
6
Rennes
241466224186
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Nice
17145271926-7
10
Toulouse
171445520191
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Metz
11143291431-17
17
Nantes
11142571222-10
18
Auxerre
914239820-12

Loading