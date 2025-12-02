L'exploit du PSG, Daniel Riolo se méfie

Le PSG s'est incliné le week-end dernier sur la pelouse de Monaco en Ligue 1. Le club de la capitale a d'ailleurs perdu sa première place au classement. De quoi en inquiéter certains.

Le Paris Saint-Germain connait une saison assez compliquée pour le moment. Luis Enrique ne peut pas compter sur des joueurs au top de leur forme. Pire, certains cadres sont blessés et n'arrivent donc pas à retrouver le niveau qu'ils avaient la saison passée. En Ligue 1, les champions d'Europe ne sont pas aussi souverains qu'ils aimeraient l'être. Samedi dernier, la défaite à Monaco a même entraîné la perte de la place de leader. Pour certains observateurs, le PSG vit une décompression logique mais quelque peu inquiétante. Ce n'est pas Daniel Riolo qui dira le contraire.

Le PSG en danger ?

Lors d'un passage sur RMC, le consultant a en effet indiqué concernant la récente dynamique du PSG : « C'est inconscient. (...) Peut-être que certains joueurs sont intéressés par le niveau d'au-dessus. Ils ne s'en foutent pas de la Ligue 1 mais ce ne sont pas que les absences qui font que ça court moins ou que ça gagne moins de duels. Il y a une décompression parce que la marge est là. Tant que le PSG a 30 points en L1, qu'il est qualifié en Ligue des champions, personne ne va rien dire. L'optimisme est de rigueur car ils sortent d'un exploit. Tous les supporters sont sur un nuage et pensent que tout sera formidable en janvier, mais il n'y a aucune garantie. On raisonne avec l'idée que tout sera formidable en janvier. Il y a beaucoup d'interrogations ».

Le Paris Saint-Germain aura l'occasion de reprendre la tête de la Ligue 1 en cas de victoire face au Stade Rennais samedi soir prochain au Parc des Princes et de mauvais résultat du RC Lens sur la pelouse du FC Nantes.