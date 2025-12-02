PSG : Luis Enrique à Barcelone, contact établi

Hansi Flick est en grosse difficulté à Barcelone, qui réfléchit de plus en plus sérieusement à le remplacer à la fin de la saison. Pour succéder à l’Allemand, la priorité des Catalans se nomme Luis Enrique.

Ce week-end, le FC Barcelone a repris les commandes de la Liga grâce à sa victoire contre Alavès pendant que le Real Madrid perdait encore deux points sur la pelouse de Gérone. Une excellente nouvelle pour Hansi Flick et pourtant, l’entraîneur allemand du Barça est apparu totalement abattu après la victoire de son équipe (3-1). Raphinha a même été contraint de consoler l’ancien coach du Bayern Munich, lequel a semblé usé voire déprimé alors qu’il est actuellement dans sa deuxième saison sur le banc du FC Barcelone.

Un départ en fin de saison est sérieusement envisagé par le board catalan afin d’impulser une nouvelle dynamique et selon Don Balon, un nom est sur toutes les lèvres au sein de la direction. Joan Laporta ne rêve que d’un homme : Luis Enrique, avec qui il a déjà établi un premier contact selon le média espagnol. L’entraîneur du Paris Saint-Germain est le choix numéro 1 de la direction du Barça en cas de départ d’Hansi Flick à la fin de la saison. Joan Laporta sait qu’il sera difficile de déloger l’entraîneur catalan du PSG, raison pour laquelle il a coché le nom d’un second entraîneur réputé sur sa short-list en la personne de Mikel Arteta.

Dans un cas comme dans l’autre, le Paris Saint-Germain et Arsenal seront très difficiles à convaincre, tant ils semblent attachés à leur entraîneur avec un projet stable et à long terme. Pour le Barça, faire revenir Luis Enrique est néanmoins une priorité absolue, voire une urgence au vu de la situation dans laquelle se trouve Hansi Flick depuis quelques semaines. L’Allemand semble épuisé par l’irrégularité et la fragilité de son équipe et son comportement a radicalement changé par rapport à la saison dernière.

De quoi sérieusement envisager un départ en fin de saison et laisser donc la place libre à Luis Enrique, si ce dernier souhaite revenir dans le club de son coeur. Reste à voir ce qu’en pensera l’actuel entraîneur du Paris Saint-Germain, pour qui tout tourne parfaitement dans la capitale française, où il est en place depuis deux ans et demi avec une liberté et un pouvoir encore jamais vus depuis que le Qatar a posé ses valises à Paris.