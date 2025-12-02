ICONSPORT_275409_0077

PSG : Luis Enrique à Barcelone, contact établi

PSG02 déc. , 12:00
parCorentin Facy
0
Hansi Flick est en grosse difficulté à Barcelone, qui réfléchit de plus en plus sérieusement à le remplacer à la fin de la saison. Pour succéder à l’Allemand, la priorité des Catalans se nomme Luis Enrique.
Ce week-end, le FC Barcelone a repris les commandes de la Liga grâce à sa victoire contre Alavès pendant que le Real Madrid perdait encore deux points sur la pelouse de Gérone. Une excellente nouvelle pour Hansi Flick et pourtant, l’entraîneur allemand du Barça est apparu totalement abattu après la victoire de son équipe (3-1). Raphinha a même été contraint de consoler l’ancien coach du Bayern Munich, lequel a semblé usé voire déprimé alors qu’il est actuellement dans sa deuxième saison sur le banc du FC Barcelone.
Un départ en fin de saison est sérieusement envisagé par le board catalan afin d’impulser une nouvelle dynamique et selon Don Balon, un nom est sur toutes les lèvres au sein de la direction. Joan Laporta ne rêve que d’un homme : Luis Enrique, avec qui il a déjà établi un premier contact selon le média espagnol. L’entraîneur du Paris Saint-Germain est le choix numéro 1 de la direction du Barça en cas de départ d’Hansi Flick à la fin de la saison. Joan Laporta sait qu’il sera difficile de déloger l’entraîneur catalan du PSG, raison pour laquelle il a coché le nom d’un second entraîneur réputé sur sa short-list en la personne de Mikel Arteta.
Dans un cas comme dans l’autre, le Paris Saint-Germain et Arsenal seront très difficiles à convaincre, tant ils semblent attachés à leur entraîneur avec un projet stable et à long terme. Pour le Barça, faire revenir Luis Enrique est néanmoins une priorité absolue, voire une urgence au vu de la situation dans laquelle se trouve Hansi Flick depuis quelques semaines. L’Allemand semble épuisé par l’irrégularité et la fragilité de son équipe et son comportement a radicalement changé par rapport à la saison dernière.

Flick épuisé, le Barça veut Luis Enrique

De quoi sérieusement envisager un départ en fin de saison et laisser donc la place libre à Luis Enrique, si ce dernier souhaite revenir dans le club de son coeur. Reste à voir ce qu’en pensera l’actuel entraîneur du Paris Saint-Germain, pour qui tout tourne parfaitement dans la capitale française, où il est en place depuis deux ans et demi avec une liberté et un pouvoir encore jamais vus depuis que le Qatar a posé ses valises à Paris.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_278337_0108
OL

OL : Le rêve fou d'Aulas enfin réalisé en 2026 ?

le psg om retire a clement turpin iconsport 233731 0493 389665
Ligue 1

PSG, OM, Lens : Le classement sans les fautes arbitrales révélé

ICONSPORT_278477_0248
Rennes

Ilan Kebbal à Rennes, le coup de folie du mercato d'hiver

ICONSPORT_278697_0053
PSG

Manchester City menace, le PSG signe un chèque énorme

Fil Info

14:30
OL : Le rêve fou d'Aulas enfin réalisé en 2026 ?
14:00
PSG, OM, Lens : Le classement sans les fautes arbitrales révélé
13:40
Ilan Kebbal à Rennes, le coup de folie du mercato d'hiver
13:20
Manchester City menace, le PSG signe un chèque énorme
13:00
Horneland en Suède, la réponse brutale de l'ASSE
12:40
Satriano c’est « scandaleux », l’OL est à bout
12:20
Wesley Fofana, le raté qui fait pleurer l'OM
11:40
Real Madrid : Des joueurs réclament le retour de Zidane, pas Mbappé

Derniers commentaires

PSG, OM, Lens : Le classement sans les fautes arbitrales révélé

Rien d'un scandale le rouge des nantais contre l'OL. L'intégrité du joueur doit toujours être au dessus de tout.

PSG, OM, Lens : Le classement sans les fautes arbitrales révélé

Avançons seulement vers nos trophées sans nous préoccuper de ce type de polémique.

Satriano c’est « scandaleux », l’OL est à bout

Le plus dur commencer pour lui. Il a enfin retrouvé le chemin des filets mais maintenant il va falloir confirmer. On se moque de lui mais il a de meilleurs stats que Gonzalo Ramos par exemple 😂

PSG : Clément Turpin lâché par la direction de l'arbitrage

Bein non... Je relate juste la réalité de ce qui s'est passé ce week end en fait....Enfin la réalité pour ceux qui ont déjà joué au football quoi..

José Angel Sanchez, l’homme qui va faire pleurer l’OL

Le Real ne veut pas le vendre. Des équipes de PL étaient même prêtes à l'acheter. C'est justement parce qu'on est ok pour un prêt sans OA que ça a une chance de marcher. Je ne comprends pas cette volonté de commenter à tout prix, sans même se renseigner au minimum pour ne pas dire une grosse c....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
O. Lyonnais
241473421156
6
Rennes
241466224186
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Nice
17145271926-7
10
Toulouse
171445520191
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Metz
11143291431-17
17
Nantes
11142571222-10
18
Auxerre
914239820-12

Loading