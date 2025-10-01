ICONSPORT_272511_0137
Fabian Ruiz

Barça-PSG : Fabian Ruiz sort sur blessure

PSG01 oct. , 22:33
parCorentin Facy
0
Privé de Joao Neves -annoncé titulaire et finalement forfait-, le PSG a perdu Fabian Ruiz en fin de match contre le FC Barcelone.
Ménagé ces derniers jours, l'international espagnol était bien titulaire, mais il a été contraint de céder sa place à 15 minutes de la fin de la rencontre. Une alerte à l'adducteur pour l'ancien joueur de Naples, qui a immédiatement demandé le changement après une frappe à l'entrée de la surface barcelonaise. Espérons qu'il ne s'agisse que d'un principe de précaution et non d'une grosse tuile pour le Paris Saint-Germain, qui n'a clairement pas besoin de ça en ce moment au vu de tous les joueurs blessés.

Champions League

01 octobre 2025 à 21:00
FC Barcelona
Torres García19'
1
2
Match terminé
Paris Saint Germain
Mayulu38'Ramos90'
Chronologie
Composition
Statistiques
But
90
G. Ramos
Paris Saint GermainParis Saint Germain
Carton jaune
90
L. Yamal Nasraoui Ebana
FC BarcelonaFC Barcelona
Carton jaune
87
A. Hakimi Mouh
Paris Saint GermainParis Saint Germain
Remplacement
86
ENTRE
A. Christensen
FC BarcelonaFC Barcelona
SORT
E. García
FC BarcelonaFC Barcelona
Voir Les Détails Complets Du Match
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_272511_0189
Ligue des Champions

LdC : Le PSG et l'OM dans le top 24 après 2 journées

ICONSPORT_271638_0377
OM

OM : Benatia rétablit une vérité sur le mercato

ICONSPORT_272511_0111
PSG

Les « U20 du PSG » couvrent le Barça de « honte »

Ligue 1+
ASSE

Planté à Lyon, il raconte le sale coup de l’ASSE

Fil Info

23:30
LdC : Le PSG et l'OM dans le top 24 après 2 journées
23:30
OM : Benatia rétablit une vérité sur le mercato
23:10
Les « U20 du PSG » couvrent le Barça de « honte »
23:00
Planté à Lyon, il raconte le sale coup de l’ASSE
23:00
LdC : Programme TV et résultats de la 2e journée
22:56
LdC : Monaco contrarie City sur le gong
22:56
LdC : Le PSG punit le Barça avec ses jeunes
22:39
Lille : Genesio connaît sa sanction après son coup de sang
22:30
Camavinga reçoit trois offres folles pour quitter le Real Madrid

Derniers commentaires

LdC : Le PSG punit le Barça avec ses jeunes

Quand je pense a tout ce foin que les catinlans ont fait en voulant absolument nous jouer pour voir qui etait la meilleure equipe ,ils se frottaient deja les mains avec touit nos absents,encore plus avec neves qui annonce son forfait a l'entrainement d'avant match ...Et yamal qui avant le match poste une photo de lui avec ecrit :je suis de retour et en mission ...nikomouk va ^^

LdC : Monaco contrarie City sur le gong

Incroyable bravo Monaco ca c'est une réaction de grand club français !

LdC : Le PSG punit le Barça avec ses jeunes

City, Liverpool, Arsenal, Inter, Bayern, Atletico, Real , Barça , jolie tableau de chasse, on a battu tout le top 8 UEFA ...

LdC : Le PSG punit le Barça avec ses jeunes

Incroyable !! Grande Lucho !!! Visionnaire 😀. Taper le Barca chez lui avec nos jeunots c'est masterclass. Ramos toujours à insérer le doute entre ses vad perf et ses buts ô combien décisif. Mention spécial encore au ptit Mayulu. Bravo Paris SG on leur a monté qu'on mérite et qu'on est les vrais champions d'Europe !!

LdC : Le PSG punit le Barça avec ses jeunes

sans notre trio offensif et un element clé au milieu avec neves et marquinhos!!!On a fait 20 mn pourries mais apres waouh !!J'imagine pas le carnage avec notre equipe titulaire!!Eux qui etait impatient de se frotter a nous ben ils rentrent chez eux la queue entre les jambes!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading