Barça-PSG : Fabian Ruiz sort sur blessure

Privé de Joao Neves -annoncé titulaire et finalement forfait-, le PSG a perdu Fabian Ruiz en fin de match contre le FC Barcelone.

Ménagé ces derniers jours, l'international espagnol était bien titulaire, mais il a été contraint de céder sa place à 15 minutes de la fin de la rencontre. Une alerte à l'adducteur pour l'ancien joueur de Naples, qui a immédiatement demandé le changement après une frappe à l'entrée de la surface barcelonaise. Espérons qu'il ne s'agisse que d'un principe de précaution et non d'une grosse tuile pour le Paris Saint-Germain, qui n'a clairement pas besoin de ça en ce moment au vu de tous les joueurs blessés.