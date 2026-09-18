OL-Rennes, c’est niveau Ligue des Champions

Après le PSG et l'OM, le Stade Rennais continue son début de saison de gala avec un match pour le podium à Lyon ce samedi.

Pour avoir bien étudié l’Olympique Lyonnais avant le match de samedi, Franck Haise avoue qu’il s’agit d’un adversaire valeureux, et avec lequel il faudra probablement se battre pour espérer terminer sur le podium, synonyme de Ligue des Champions la saison prochaine.

Freiné par un triste 0-0 contre Strum Graz ce mercredi, le Stade Rennais a pris la décision surprenante de rester non loin de l’Autriche, pour effectuer un stage de quelques jours en Slovénie. A une heure de Graz, au calme et au coeur des montagnes, le club breton est clairement dépaysé et peut récupérer plus facilement que s’il avait fallu rentrer à Rennes le jeudi, et repartir le vendredi ou le samedi pour le Rhône. C’est depuis ce camp de base que Franck Haise a tenu sa conférence de presse, visant à se préparer au match très attendu de samedi contre Lyon, avec l’idée de rester dans les premières places du classement en cas de bonne performance.

Franck Haise a clairement bien étudié Lyon, que l’on présente comme une équipe, à l’instar de Rennes, capable de se mêler à la lutte pour le podium si tout se goupille bien. Résultat, l’ancien coach de Lens et Nice se montre très respectueux avec la formation de Paulo Fonseca. « Lyon est un des meilleurs adversaires en France, une équipe qui a évidemment le potentiel pour être sur le podium. Ça fait un moment que Paulo est la tête de cette équipe, ça bosse bien et ça se voit. Pour nous, c‘est en tout cas une belle nouvelle opportunité, comptablement et pour montrer la qualité du groupe. Ils évoluent régulièrement avec un système en losange. Leurs attaquants prennent aussi très vite la profondeur. C’est l’équipe qui est la plus dangereuse en transition en Ligue 1 tout en appréciant avoir le ballon », a livré l’entraineur qui a eu Loïs Openda sous ses ordres à Lens par le passé.