OL-Rennes, c’est niveau Ligue des Champions

qui donne le titre aux articles? l'apéro a été chargé ce soir
pas sûr que Lyon soit la seule équipe sans blessés et pas sûr que Marseille soit l'équipe avec l'effectif le plus limite... mais bon, mettre lyon et Marseille dans le titre ça fait bien
Non par contre ZZ compte toujours sur ta bouche et la fente de ta maman pour vider les joueurs de l'équipe de France.
C'est clair mais certain comprenne pas que veux tu....
C’est exactement ça, mais la majorité des gamins ici sont au niveau des articles moisis.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|10
|4
|3
|1
|0
|7
|2
|5
|10
|4
|3
|1
|0
|6
|2
|4
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|5
|3
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|7
|4
|2
|1
|1
|9
|8
|1
|5
|4
|1
|2
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|6
|6
|0
|5
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
|4
|1
|2
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|1
|1
|2
|8
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|1
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|4
|1
|1
|2
|4
|5
|-1
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|9
|-5
|3
|4
|1
|0
|3
|6
|6
|0
|3
|4
|0
|3
|1
|7
|8
|-1
|3
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|2
|4
|0
|2
|2
|2
|4
|-2
|2
|4
|0
|2
|2
|4
|7
|-3
|2
|4
|0
|2
|2
|1
|5
|-4
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Depuis la Slovénie, Franck Haise et Anthony Rouault sont intervenus à la veille du déplacement à Lyon. Cette conférence de presse, réalisée à distance, est retranscrite sur le site officiel 🎙️ ‣ urls.fr/QlrEuS