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EdF : Frustré au PSG, Zaïre-Emery revit avec Zidane

EdF : Frustré au PSG, Zaïre-Emery revit avec Zidane

Equipe de France
parEric Bethsy
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Malgré les manques au poste de latéral droit, Zinédine Zidane a clairement indiqué que Warren Zaïre-Emery n’était pas une solution à ses yeux. Le sélectionneur de l’équipe de France compte seulement l’utiliser au milieu de terrain. Un soulagement pour le Parisien ballotté par Luis Enrique.
Cette fois, sauf pépin de dernière minute, Warren Zaïre-Emery participera bien au rassemblement de l’équipe de France. Le milieu du Paris Saint-Germain avait dû déclarer forfait pour le précédent stage à Clairefontaine. Une absence difficile à encaisser. « C'est sûr que c'était frustrant, a reconnu le Parisien après la victoire face à Troyes (1-0) samedi. Je suis allé les voir sur les derniers matchs et ils m'ont tous bien accueilli, donc franchement, j'ai hâte de tous les retrouver et de faire ma première avec le nouveau sélectionneur. Ce sera quelque chose de spécial. »
Enthousiaste à l’idée de travailler avec Zinédine Zidane, l’international tricolore a évidemment entendu le commentaire du technicien à son sujet. Le champion du monde 1998 compte l’utiliser dans l’entrejeu et n’envisage pas de l’aligner au poste de latéral droit. La déclaration a été bien accueillie du côté de Warren Zaïre-Emery. Selon L’Equipe, le titi parisien a été ravi d’apprendre le souhait du sélectionneur. Le natif de Montreuil a pour objectif de s’imposer plus solidement en équipe de France. Et c’est au cœur du jeu que le milieu de terrain s’estime en mesure de franchir ce cap.

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Son entourage a d’ailleurs confié au quotidien sportif qu’il n’était qu’à 70% de son potentiel et qu’il pourrait devenir « plus impactant » s’il avait l’opportunité d’enchaîner au même poste. Le message s’adresse évidemment à l’entraîneur parisien Luis Enrique qui l’utilise au milieu, à droite mais aussi à gauche de la défense. Warren Zaïre-Emery n’est pas du genre à se plaindre. Mais la situation ne l’enchante pas vraiment.
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