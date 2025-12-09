Lens se voit champion, le PSG promet une punition

La France c'est le Sénégal, l'Argentine ne s'arrête jamais

Je pense comprendre parfaitement ton propos. La seule confusion que je vois est que tu défends une vision que tu ne partages pas. Car même si je comprends une erreur et je peux l'expliquer, je ne la défendrais pas. Or c'est ce que tu fais quand tu dis "Pour autant je ne suis pas aveugle au point de ne pas comprendre qu'il est difficile de s'identifier a une équipe qui ne te ressemble pas du tout" Avec cette phrase il est facile de t'associer à ceux que tu dis comprendre sans partager le point de vue. Mais passons. Ma réponse qui t'es, certes, adressée n'est pas que pour toi. Elle réponds à ce que tu défends. Et c'est, selon moi une erreur et une incohérence. J'aimerais bien que l'on m'explique comment on arrive à s'identifier à une équipe d'une ville française qui n'a aucun français blanc en titulaire, et qu'on n'y arrive pas quand c'est pour l'EDF. Dans les deux cas, si c'est la représentativité ou l'identification que l'on recherche, l'impossibilité est la même. Pourtant c'est considéré différemment. Où est la cohérence? Enfin pour en revenir au foot. Je ne trouve pas que notre ligne d'attaque en EDF soit particulièrement athlétique et manque de finesse technique. M'Bappé, Dembélé, Doué, techniquement c'est pas des peintres. Alors oui, au milieu, un peu plus de technique et vision de jeu serait bien venue. Mais bon, on ne peux pas tout résumer à: les français sont des gros bourrins qui courent vite et sautent haut, et les espagnols des artistes qui taquinent le ballon. La vraie différence que je vois entre ces deux nations, c'est que dans chaque centre de formation d'Espagne il y a un style de jeu qui est mis en avant décidé au niveau national, et qu'en France chacun fait ce qu'il veut. Le fond de jeu à l'espagnol est là, quand nous on cherche encore quel fond de jeu avoir une fois en EDF.