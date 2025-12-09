ICONSPORT_263636_0246
Vitinha

Lens se voit champion, le PSG promet une punition

PSG09 déc. , 9:00
parHadrien Rivayrand
0
Le PSG a balayé le Stade Rennais le week-end passé en Ligue 1. De quoi relancer une bonne dynamique même si le club de la capitale n'est toujours pas premier du championnat.
Le PSG fait face à une forte concurrence cette saison en Ligue 1. Les champions d’Europe ont quelque peu distancé l’OM, mais le RC Lens reste plus que jamais dans la course. Les Sang et Or comptent un point d’avance sur le Paris Saint-Germain après 15 journées. Le club artésien sait que ses chances d’être sacré champion sont minces, mais les Franciliens respectent beaucoup le RC Lens et s'avancent méfiants. Malgré tout, la confiance reste grande pour venir à bout des pensionnaires de Bollaert. Ce n’est pas Vitinha qui dira le contraire, lui qui estime savoir pourquoi le PSG n’est pas aussi souverain que lors des derniers mois.

Vitinha s'avance serein 

Lors d'une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, le génie portugais a en effet déploré la fatigue et la vague de blessures dont le PSG a été victime. Pour Vitinha, les Parisiens vont monter en puissance, avec aussi en tête l'idée de soulever une deuxième Ligue des champions : « Nous avons eu beaucoup de blessures en début de saison, et un peu de fatigue due au manque de repos s'est fait sentir, ce qui peut perturber certains équilibres. Mais nous ne sommes pas inquiets : ceux qui ont joué jusqu'à présent ont bien joué.
Nous n'aimons pas perdre ni ne pas être premiers, mais nous restons concentrés sur notre travail et voulons remporter à nouveau la Ligue des champions, même si, comme on le sait, en football, un plus un ne font pas toujours deux, et qu'un peu de chance est aussi nécessaire ».

Contrairement au PSG, le RC Lens ne dispute pas de coupe d’Europe cette saison et peut donc enchaîner les rencontres avec davantage de fraîcheur. Les joueurs de Luis Enrique disposent néanmoins d’un effectif capable de lutter sur tous les tableaux, même si celui-ci paraît parfois un peu limité.
0
La France c'est le Sénégal, l'Argentine ne s'arrête jamais

Personne Doug. Et surtout pas toi. Je disais ça en général et pour répondre à la phrase d' @olivier-atton qui disait que ce que tu faisais était pire. Au pire, l'imbécile est l'argentin qui a fait cette blague pourrie et raciste.

PSG : L’UEFA frappe fort, Luis Enrique écoeuré

Petit geste qui blesse personne = 3 matchs Tacle assassin par derriere qui blesse Hakimi = 2 matchs... woké on a compris bande de chiens !

Endrick à l’OL, c’est annulé

Ce serait bien dommage pour Lyon. Ça v a encore durer quelques semaines cette histoire. Par contre il aurait pu être choisi une photo où il n'a pas l'air d'avoir été lobotomisé 🤣

Endrick à l’OL, c’est annulé

Que j'aime pas cette situation.......

La France c'est le Sénégal, l'Argentine ne s'arrête jamais

Je pense comprendre parfaitement ton propos. La seule confusion que je vois est que tu défends une vision que tu ne partages pas. Car même si je comprends une erreur et je peux l'expliquer, je ne la défendrais pas. Or c'est ce que tu fais quand tu dis "Pour autant je ne suis pas aveugle au point de ne pas comprendre qu'il est difficile de s'identifier a une équipe qui ne te ressemble pas du tout" Avec cette phrase il est facile de t'associer à ceux que tu dis comprendre sans partager le point de vue. Mais passons. Ma réponse qui t'es, certes, adressée n'est pas que pour toi. Elle réponds à ce que tu défends. Et c'est, selon moi une erreur et une incohérence. J'aimerais bien que l'on m'explique comment on arrive à s'identifier à une équipe d'une ville française qui n'a aucun français blanc en titulaire, et qu'on n'y arrive pas quand c'est pour l'EDF. Dans les deux cas, si c'est la représentativité ou l'identification que l'on recherche, l'impossibilité est la même. Pourtant c'est considéré différemment. Où est la cohérence? Enfin pour en revenir au foot. Je ne trouve pas que notre ligne d'attaque en EDF soit particulièrement athlétique et manque de finesse technique. M'Bappé, Dembélé, Doué, techniquement c'est pas des peintres. Alors oui, au milieu, un peu plus de technique et vision de jeu serait bien venue. Mais bon, on ne peux pas tout résumer à: les français sont des gros bourrins qui courent vite et sautent haut, et les espagnols des artistes qui taquinent le ballon. La vraie différence que je vois entre ces deux nations, c'est que dans chaque centre de formation d'Espagne il y a un style de jeu qui est mis en avant décidé au niveau national, et qu'en France chacun fait ce qu'il veut. Le fond de jeu à l'espagnol est là, quand nous on cherche encore quel fond de jeu avoir une fois en EDF.

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

