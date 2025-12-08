Le PSG prépare la pire des trahisons envers Chevalier

Satisfait de ses gardiens Lucas Chevalier et Matvey Safonov, sans compter le jeune Renato Marin recruté cet été, le Paris Saint-Germain n’écarte pas la signature d’un nouveau portier. Le club de la capitale reste attentif à la situation de son ancien titi Mike Maignan.

La situation des gardiens évolue au Paris Saint-Germain . Bien sûr, Luis Enrique ne chamboulera pas sa hiérarchie. Mais la prestation de Matvey Safonov contre le Stade Rennais (5-0) samedi a impressionné. Le Russe a forcément marqué des points pour sa première apparition de la saison. Il ne serait pas étonnant de le voir disputer davantage de rencontres dans les mois à venir, lui que l’on sait mécontent de son temps de jeu dans la capitale.

Le champion d’Europe peut donc alterner entre deux portiers performants et n’a vraiment pas besoin d’envisager un renfort supplémentaire à ce poste. Et pourtant, le journaliste Ekrem Konur nous apprend que le Paris Saint-Germain n’écarte pas cette hypothèse. Notre confrère indique que le club francilien fait partie des formations qui suivent la situation de Mike Maignan. Rappelons que le Français, à nouveau solide dans la cage du Milan AC cette saison, se rapproche de la fin de son contrat en juin prochain. Ses dirigeants tentent toujours de prolonger son bail mais le gardien de l’équipe de France semble plutôt se diriger vers la sortie.

Une occasion à saisir pour le Paris Saint-Germain qui n’est autre que le club formateur de Mike Maignan, et qui avait déjà accueilli Gianluigi Donnarumma libre en 2021 alors qu’il pouvait compter sur Keylor Navas. Le Costaricien n’avait pas apprécié et l’on imagine que Lucas Chevalier ne serait pas non plus ravi. La trahison serait difficile à avaler sachant que le deuxième gardien des Bleus, doublure de Mike Maignan, considère le Milanais comme un grand frère depuis ses débuts à Lille aux côtés de « Magic Mike ».