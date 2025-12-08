Gouiri de retour pour PSG-OM, le miracle est en route

Eloigné des terrains depuis son opération à l'épaule en octobre, Amine Gouiri n'a qu'un but. L'international algérien veut impérativement jouer le Trophée des champions entre l'OM et le PSG.

Où en serait l'Olympique de Marseille avec un Amine Gouiri au top de sa forme ? Nul ne le sait. Mais, il est certain que le joueur arrivé du Stade Rennais en janvier 2025 pour 19ME avait bien débuté pour celui qui souhaitait être décisif avec l'OM avant de rejoindre l'équipe d'Algérie pour disputer la CAN. Mais, victime d'une luxation de l'épaule suite à un choc avec le gardien de but de l'Ouganda lors des qualifs pour le Mondial 2026, Amine Gouiri s'est fait opérer en octobre avec la perspective d'un retour fin janvier. Finalement, le joueur formé à l'OL veut revenir pour un match très précis.

Gouiri rêve uniquement d'une chose, OM-PSG

Dans le quotidien L'Equipe, on apprend qu'Amine Gouiri devrait faire son retour non pas au milieu du mois de janvier 2026, mais dès la reprise de la saison après la trêve hivernale. Si l'attaquant marseillais de 25 ans pourrait revenir dans le groupe de Roberto De Zerbi pour le OM-Nantes programmé le 4 janvier 2026 au Vélodrome, c'est une affiche nettement plus sexy qui est visée.

Amine Gouiri devrait pouvoir commencer le Trophée des champions entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille programmé le 8 janvier au Koweït. Alors que Pierre-Emerick Aubameyang sera lui présent à la CAN, l'OM espère de tout cœur que l'avant-centre international algérien sera présent face à l'armada parisienne, Paris n'étant pas réellement affecté par la CAN.