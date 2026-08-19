Ligue1+ ouvre officiellement la porte à Canal+

Ligue1+ ouvre officiellement la porte à Canal+

Ligue 119 août , 22:40
parHadrien Rivayrand
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Cette saison, Ligue 1+ diffusera toutes les rencontres de Ligue 1 chaque semaine. Le défi est immense pour le média, qui aimerait notamment pouvoir compter sur... Canal+.
Ligue 1+ aura pas mal de pression sur les épaules cette saison en étant le diffuseur de l'ensemble des rencontres de Ligue 1. Le média souhaite plus que jamais travailler sa stratégie pour gagner des abonnés, mais aussi de la crédibilité. Et cela passera notamment par de l'hyperdistribution. À l'heure actuelle, Ligue 1+ est disponible via SFR, Free, Orange, Prime Video, Molotov, OTT et DAZN. Mais un acteur majeur manque encore à l'appel : Canal+. Et Ligue 1+ veut tout faire pour y remédier à l'avenir. Il y a toutefois du travail, au vu des récentes divergences entre la chaîne cryptée et le football français porté par Vincent Labrune.

Ligue1+ veut y croire 

Comme le rappelle RMC ces dernières heures, la mission est grande pour le diffuseur du football français. Car une affaire judiciaire est toujours en cours avec Canal+. Olivier Bramly, directeur général de LFP Media, en a notamment dit plus sur sa stratégie :
« Nous sommes dans de l'hyperdistribution, ça signifie que nous cherchons à rendre la chaîne accessible au plus grand nombre de personnes. Nous souhaitons avoir le maximum de distributeurs sur le marché, maintenant nous respectons les stratégies de distribution des différents distributeurs. »

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Sur sa lancée, et sans clairement citer le nom de Canal+, Bramly a notamment poursuivi : « Nous sommes en conversation avec l'ensemble du marché, alors bien évidemment nos partenaires actuels mais aussi d'autres partenaires (...) Tout est possible dans la vie, mais il faut se mettre d'accord avec ces nouveaux distributeurs sur des conditions. Maintenant, tout est possible. »
Le dialogue pourrait donc reprendre, avec de réels espoirs de faire évoluer les choses. Maxime Saada nourrit notamment de sérieux doutes quant à la pérennité financière de Ligue 1+. Pas forcément une bonne nouvelle...
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Derniers commentaires

Sulc ou Fofana, l'OL obligé d'en sacrifier un

Je pense totalement l'inverse justement. En poste dailer on a himbert, boudache, nuamah, Duranville et hamdani. Sulc a un profils a part et special, en etant 9.5 ou 10. On en a pas deux avec ce profils. Et la saison quil fait lannee derniere lui offre le totem

Sulc ou Fofana, l'OL obligé d'en sacrifier un

Ah bon ? Il se faisait surtout découper à chaque match en toute impunité.

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Incompréhensible... Dans un an, il devra trouver du temps de jeu ailleurs, et ira faire un prêt.

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