En crise, Nantes paie 1 ME pour un attaquant français

En grosse difficulté après deux journées pour démarrer le championnat de Ligue 2, le FC Nantes espère se renforcer dans la dernière ligne droite du mercato. Antoine Joujou devrait rejoindre les Canaris pour 1 million d’euros.

Le début de saison vire à la catastrophe pour Nantes, qui a perdu ses deux premiers matchs de Ligue 2 et qui s’apprête à se séparer de Michel der Zakarian. Les Canaris savent qu’ils n’ont pas le droit à l’erreur cette saison et comptent sur cette dernière ligne droite du mercato pour se renforcer et ainsi nourrir de belles ambitions cette saison. Selon L’Equipe, le board nantais a obtenu l’accord d’un attaquant puisque l’ailier Antoine Joujou, qui appartient à Parme après avoir notamment porté les couleurs du Havre, va s’engager en faveur de Nantes.

Le Français de 23 ans s’apprête à débarquer en Loire-Atlantique dans le cadre d’un transfert définitif à hauteur de 1 million d’euros. Une belle prise pour Nantes, qui s’offre un joueur qui connaît la Ligue 1 et qui pourra amener de la percussion dans le secteur offensif nantais. Reste maintenant à voir si Antoine Joujou sera la dernière recrue estivale de Waldemar et de Franck Kita, ou si les deux hommes parviendront à renforcer encore leur effectif d’ici la fin du mercato.