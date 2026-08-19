En crise, Nantes paie 1 ME pour un attaquant français

En crise, Nantes paie 1 ME pour un attaquant français

FC Nantes19 août , 22:20
parCorentin Facy
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En grosse difficulté après deux journées pour démarrer le championnat de Ligue 2, le FC Nantes espère se renforcer dans la dernière ligne droite du mercato. Antoine Joujou devrait rejoindre les Canaris pour 1 million d’euros.
Le début de saison vire à la catastrophe pour Nantes, qui a perdu ses deux premiers matchs de Ligue 2 et qui s’apprête à se séparer de Michel der Zakarian. Les Canaris savent qu’ils n’ont pas le droit à l’erreur cette saison et comptent sur cette dernière ligne droite du mercato pour se renforcer et ainsi nourrir de belles ambitions cette saison. Selon L’Equipe, le board nantais a obtenu l’accord d’un attaquant puisque l’ailier Antoine Joujou, qui appartient à Parme après avoir notamment porté les couleurs du Havre, va s’engager en faveur de Nantes.
Le Français de 23 ans s’apprête à débarquer en Loire-Atlantique dans le cadre d’un transfert définitif à hauteur de 1 million d’euros. Une belle prise pour Nantes, qui s’offre un joueur qui connaît la Ligue 1 et qui pourra amener de la percussion dans le secteur offensif nantais. Reste maintenant à voir si Antoine Joujou sera la dernière recrue estivale de Waldemar et de Franck Kita, ou si les deux hommes parviendront à renforcer encore leur effectif d’ici la fin du mercato.
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Derniers commentaires

Sulc ou Fofana, l'OL obligé d'en sacrifier un

Je pense totalement l'inverse justement. En poste dailer on a himbert, boudache, nuamah, Duranville et hamdani. Sulc a un profils a part et special, en etant 9.5 ou 10. On en a pas deux avec ce profils. Et la saison quil fait lannee derniere lui offre le totem

Sulc ou Fofana, l'OL obligé d'en sacrifier un

Ah bon ? Il se faisait surtout découper à chaque match en toute impunité.

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65M ???? Dingue

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Incompréhensible... Dans un an, il devra trouver du temps de jeu ailleurs, et ira faire un prêt.

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Bisiness is business ! On va recuperer en vente de maillots aux IS Kang in lee style. C’est sur qu’on vendra plus qu’à Dakkar avec Mbaye ...

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