Rennes prête un flop en Championship

Prêté à Leicester la saison dernière, Jordan James ne restera pas au Stade Rennais pour l’exercice 2026-2027. Le club breton a officialisé ce mercredi le départ de son international gallois de 22 ans, lequel va rejoindre Wolverhampton. Il s’agit d’un nouveau prêt, cette fois en Championship, pour celui que Rennes avait acheté 5 millions d’euros à Birmingham en 2024.