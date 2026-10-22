Le PSG va dépenser 50ME pour remplacer Kvaratskhelia

L'absence de Khvicha Kvaratskhelia pour toute la saison va contraindre le PSG à se renforcer, et Luis Campos a déjà des idées en tête. Le nom d'Ibrahim Maza, l'international algérien de Leverkusen, revient de plus en plus.

La victoire du Paris Saint-Germain a été largement ternie par la grave blessure de Khvicha Kvaratskhelia, l'ailier international géorgien ayant été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Autrement dit, ce dernier sera absent pendant de longs mois et ne sera pas disponible cette saison. C'est un coup dur pour Kvara, mais aussi pour Luis Enrique, lequel sait l'apport de son attaquant lorsque la compétition se durcit. Pour l'instant, l'entraîneur du PSG n'a rien dit sur ce sujet, mais il est évident que ce dernier a déjà dû demander à Luis Campos de s'activer pour trouver un renfort afin de compenser la blessure longue durée du joueur géorgien. Et ce jeudi, le média spécialisé espagnol Fichajes révèle que du côté du Paris Saint-Germain, on a fait de la venue d'Ibrahim Maza, le milieu offensif de 20 ans du Bayer Leverkusen, une de ses priorités.

Le PSG apprécie le profil de Maza

Selon nos confrères, le joueur formé et révélé au Hertha Berlin a toutes les qualités exigées par Luis Enrique. « La polyvalence de l'international algérien lui permet d'évoluer en tant que milieu offensif axial ou de repiquer dans l'axe depuis l'aile gauche, une caractéristique qui s'intègre parfaitement au système de possession de Luis Enrique, où il peut jouer en tant que milieu offensif ou faux ailier en combinaison avec un latéral », précise Javier Parra Pena. Depuis le début de l'actuelle saison, Ibrahim Maza a joué huit matches toutes compétitions confondues, marquant trois buts et délivrant trois passes décisives. Selon Transfermarkt, pour s'attacher les services du joueur de 20 ans, le Paris Saint-Germain devra payer au moins 50 millions d'euros. Et cela pourrait ne pas être suffisant pour convaincre les dirigeants de Leverkusen.

Outre le fait que le club allemand a déjà refusé des offres de l'Atlético de Madrid, Manchester City et Arsenal, les dirigeants allemands ont surtout entamé des négociations avec Ibrahim Maza pour prolonger le contrat de ce dernier en échange d'une augmentation de salaire conséquente. Actuellement, l'international algérien est lié jusqu'en 2030 avec le Bayer Leverkusen, et pour l'instant aucun accord n'a été trouvé. De quoi donner un peu d'espoir au PSG si le club de la capitale se lance dans cette opération en janvier prochain.