Le record de Mbappé au PSG est tombé

Le PSG a la chance de pouvoir compter dans son effectif sur un joueur comme Gonçalo Ramos. Le Portugais, qui joue peu, parvient pourtant à tirer son épingle du jeu lorsque Luis Enrique fait appel à lui.

Le Paris Saint-Germain jouera gros en cette fin de saison, entre la Ligue 1 et la Ligue des champions. Luis Enrique aura besoin de pouvoir compter sur l’ensemble de son effectif. Certains joueurs, moins utilisés, pourraient ainsi saisir leur chance. Récemment, Lucas Beraldo a été repositionné au milieu de terrain avec succès. De son côté, Gonçalo Ramos continue de se montrer décisif en sortie de banc.

Face à Toulouse, vendredi soir dernier au Parc des Princes, le Portugais a trouvé le chemin des filets quelques minutes seulement après son entrée en jeu. De quoi dépasser un certain… Kylian Mbappé

Gonçalo Ramos, une efficacité redoutable et précieuse

Comme l’a rappelé ces dernières heures Paris Team, Gonçalo Ramos a en effet dépassé l’ancien attaquant du PSG dans le rôle de supersub. L’ancien joueur de Benfica a inscrit, face à Toulouse, son 12e but en sortie de banc, dépassant Kylian Mbappé (11). Cette saison, il en est déjà à 7 réalisations toutes compétitions confondues après être entré en jeu, soit le meilleur total parmi les cinq grands championnats européens. Depuis son arrivée au PSG, Ramos totalise 45 buts, dont 21 lorsqu'il est remplaçant.

Gonçalo Ramos a d’ailleurs été salué par Luis Enrique après la rencontre face à Toulouse. L’entraîneur espagnol a loué son niveau, mais surtout son état d’esprit irréprochable. En cette fin de saison, l’attaquant du Paris Saint-Germain pourrait encore jouer un rôle décisif lors de matchs importants.

En revanche, l’été prochain s’annonce plus incertain. Il sera difficile pour les champions d’Europe de conserver Gonçalo Ramos, très courtisé et qui pourrait être tenté par un départ afin d’obtenir un rôle plus important dans un grand club européen.