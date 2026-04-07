ICONSPORT_275756_0235 (1)
Gonçalo Ramos - PSG

Le record de Mbappé au PSG est tombé

PSG07 avr. , 10:00
parHadrien Rivayrand
0
Le PSG a la chance de pouvoir compter dans son effectif sur un joueur comme Gonçalo Ramos. Le Portugais, qui joue peu, parvient pourtant à tirer son épingle du jeu lorsque Luis Enrique fait appel à lui.
Le Paris Saint-Germain jouera gros en cette fin de saison, entre la Ligue 1 et la Ligue des champions. Luis Enrique aura besoin de pouvoir compter sur l’ensemble de son effectif. Certains joueurs, moins utilisés, pourraient ainsi saisir leur chance. Récemment, Lucas Beraldo a été repositionné au milieu de terrain avec succès. De son côté, Gonçalo Ramos continue de se montrer décisif en sortie de banc.
Face à Toulouse, vendredi soir dernier au Parc des Princes, le Portugais a trouvé le chemin des filets quelques minutes seulement après son entrée en jeu. De quoi dépasser un certain… Kylian Mbappé.

Gonçalo Ramos, une efficacité redoutable et précieuse

Comme l’a rappelé ces dernières heures Paris Team, Gonçalo Ramos a en effet dépassé l’ancien attaquant du PSG dans le rôle de supersub. L’ancien joueur de Benfica a inscrit, face à Toulouse, son 12e but en sortie de banc, dépassant Kylian Mbappé (11). Cette saison, il en est déjà à 7 réalisations toutes compétitions confondues après être entré en jeu, soit le meilleur total parmi les cinq grands championnats européens. Depuis son arrivée au PSG, Ramos totalise 45 buts, dont 21 lorsqu'il est remplaçant.
Gonçalo Ramos a d’ailleurs été salué par Luis Enrique après la rencontre face à Toulouse. L’entraîneur espagnol a loué son niveau, mais surtout son état d’esprit irréprochable. En cette fin de saison, l’attaquant du Paris Saint-Germain pourrait encore jouer un rôle décisif lors de matchs importants.

Lire aussi

« Ça va être une boucherie » : Le PSG le terrorise« Ça va être une boucherie » : Le PSG le terrorise
En revanche, l’été prochain s’annonce plus incertain. Il sera difficile pour les champions d’Europe de conserver Gonçalo Ramos, très courtisé et qui pourrait être tenté par un départ afin d’obtenir un rôle plus important dans un grand club européen.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_363682_0019
OM

OM : Blessé dans l’anonymat, Abdelli risque de tout perdre

Maguire ICONSPORT_362410_0164
Premier League

Manchester United prolonge Harry Maguire

Sage ICONSPORT_363593_0297
Lens

Lens proteste, une décision radicale contre le PSG ?

Le Mans Patrick Videira ICONSPORT_360250_0152
Le Mans

L2 : Le Mans fait une promesse dingue en cas de montée

Fil Info

07 avr. , 11:30
OM : Blessé dans l’anonymat, Abdelli risque de tout perdre
07 avr. , 11:07
Manchester United prolonge Harry Maguire
07 avr. , 11:00
Lens proteste, une décision radicale contre le PSG ?
07 avr. , 10:40
L2 : Le Mans fait une promesse dingue en cas de montée
07 avr. , 10:20
Transfert à 6 ME, 3 matchs et l’OM n’en veut plus
07 avr. , 9:40
L'OL et son rythme de relégable, la concurrence adore
07 avr. , 9:20
Lens : Rothen démonte les Ch'tis
07 avr. , 9:00
Le PSG n’en veut pas, Akliouche n'a qu'une seule offre
07 avr. , 8:40
OM : Ces cinq stars à la dérive inquiètent Marseille

Derniers commentaires

Lens proteste, une décision radicale contre le PSG ?

Il est surtout très très très … abattu 😞🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Lens proteste, une décision radicale contre le PSG ?

… car meme l"equipe b coute plus cher que l'effectif lensois… T’es trop aigri le Zinzin , probablement le spectre de la Conférence, et du coup tu alignes konerie sur konerie… 😆🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Lens proteste, une décision radicale contre le PSG ?

Connard Le havre avait loué toutes les places.Lyon devait s'y prendre plus tôt

Lens proteste, une décision radicale contre le PSG ?

Toujours aussi c.n ce rigolo ... Qui va profiter des points UEFA et du 4éme club en LDC toute la L1 et grâce à qui ..... au PSG ....

PSG : Dragué par le Maire de Paris, Al-Khelaïfi regarde ailleurs

Dijaya toujours égal à lui-même, c'est à dire nul avec ses commentaires racistes et haineux. Je te repose la question : pourquoi tu ne suis pas les conseils que tu donnes aux autres et que tu restes sur les articles de ton club ? Tu demandes aux autres de la fermer quand ils mettent des commentaires qui ne te plaisent pas sur l'OM, alors toi aussi ferme-la.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

Loading