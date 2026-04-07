Le record de Mbappé au PSG est tombé

Il est surtout très très très … abattu 😞🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
… car meme l"equipe b coute plus cher que l'effectif lensois… T’es trop aigri le Zinzin , probablement le spectre de la Conférence, et du coup tu alignes konerie sur konerie… 😆🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Connard Le havre avait loué toutes les places.Lyon devait s'y prendre plus tôt
Toujours aussi c.n ce rigolo ... Qui va profiter des points UEFA et du 4éme club en LDC toute la L1 et grâce à qui ..... au PSG ....
Dijaya toujours égal à lui-même, c'est à dire nul avec ses commentaires racistes et haineux. Je te repose la question : pourquoi tu ne suis pas les conseils que tu donnes aux autres et que tu restes sur les articles de ton club ? Tu demandes aux autres de la fermer quand ils mettent des commentaires qui ne te plaisent pas sur l'OM, alors toi aussi ferme-la.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|50
|28
|15
|5
|8
|45
|34
|11
|49
|28
|15
|4
|9
|55
|37
|18
|49
|28
|15
|4
|9
|49
|39
|10
|48
|28
|14
|6
|8
|41
|29
|12
|47
|28
|13
|8
|7
|47
|40
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|28
|9
|11
|8
|38
|42
|-4
|37
|28
|10
|7
|11
|39
|35
|4
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|33
|28
|9
|6
|13
|24
|37
|-13
|32
|28
|7
|11
|10
|33
|44
|-11
|28
|28
|6
|10
|12
|23
|36
|-13
|27
|28
|7
|6
|15
|33
|55
|-22
|23
|28
|5
|8
|15
|23
|37
|-14
|18
|27
|4
|6
|17
|24
|45
|-21
|15
|28
|3
|6
|19
|25
|60
|-35
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