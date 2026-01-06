Le Real trouve mieux que Vitinha, le PSG jubile

Le PSG compte dans son effectif des joueurs de très grand talent, dont certains sont convoités par le Real Madrid. C'est notamment le cas de Vitinha.

Le Paris Saint-Germain ambitionne de tout remporter cette saison. Le club de la capitale conserve une faim intacte après une année 2025 historique à tous les niveaux. Luis Enrique accorde plus que jamais sa confiance à son groupe pour mettre en avant les valeurs collectives du PSG

Parmi les éléments essentiels du dispositif de l’entraîneur espagnol figure Vitinha. Le milieu de terrain portugais évolue à un niveau exceptionnel depuis plusieurs mois et, logiquement, ses performances attirent l’attention des plus grands clubs européens. Le Real Madrid rêve notamment de s’attacher les services de l’ancien joueur du FC Porto. Mais les champions d’Europe n’ont aucune intention de se séparer de Vitinha. Un message que Xabi Alonso commence à intégrer.

Le Real Madrid se fait une raison ?

Selon les dernières informations de The Guardian, le nouvel objectif du Real Madrid serait désormais Adam Wharton, le milieu de terrain de Crystal Palace. L’Anglais de 21 ans est l’une des révélations de la saison en Premier League, et le club madrilène ne souhaite pas laisser passer cette opportunité. D’autant que Wharton pourrait s’avérer plus accessible que Vitinha.

Son profil rappelle ceux de Luka Modrić et de Toni Kroos, récemment partis du Real Madrid. À noter que Manchester City, Liverpool, Manchester United et Chelsea suivent également de très près Adam Wharton. Le Real Madrid devra donc agir rapidement s’il veut prendre l’avantage dans ce dossier XXL, alors que Crystal Palace pourrait réclamer près de 90 millions d’euros pour laisser filer son joueur.

Reste à savoir si la piste menant à Vitinha sera définitivement écartée, auquel cas le PSG pourra souffler un peu plus. Rodri et Martín Zubimendi figurent également sur les tablettes d’un Real Madrid qui entend de nouveau marquer les esprits sur le marché des transferts l’été prochain.