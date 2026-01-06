ICONSPORT_280896_0040
Vitinha

Le Real trouve mieux que Vitinha, le PSG jubile

PSG06 janv. , 9:00
parHadrien Rivayrand
1
Le PSG compte dans son effectif des joueurs de très grand talent, dont certains sont convoités par le Real Madrid. C'est notamment le cas de Vitinha. 
Le Paris Saint-Germain ambitionne de tout remporter cette saison. Le club de la capitale conserve une faim intacte après une année 2025 historique à tous les niveaux. Luis Enrique accorde plus que jamais sa confiance à son groupe pour mettre en avant les valeurs collectives du PSG.
Parmi les éléments essentiels du dispositif de l’entraîneur espagnol figure Vitinha. Le milieu de terrain portugais évolue à un niveau exceptionnel depuis plusieurs mois et, logiquement, ses performances attirent l’attention des plus grands clubs européens. Le Real Madrid rêve notamment de s’attacher les services de l’ancien joueur du FC Porto. Mais les champions d’Europe n’ont aucune intention de se séparer de Vitinha. Un message que Xabi Alonso commence à intégrer.

Le Real Madrid se fait une raison ?

Selon les dernières informations de The Guardian, le nouvel objectif du Real Madrid serait désormais Adam Wharton, le milieu de terrain de Crystal Palace. L’Anglais de 21 ans est l’une des révélations de la saison en Premier League, et le club madrilène ne souhaite pas laisser passer cette opportunité. D’autant que Wharton pourrait s’avérer plus accessible que Vitinha.
Son profil rappelle ceux de Luka Modrić et de Toni Kroos, récemment partis du Real Madrid. À noter que Manchester City, Liverpool, Manchester United et Chelsea suivent également de très près Adam Wharton. Le Real Madrid devra donc agir rapidement s’il veut prendre l’avantage dans ce dossier XXL, alors que Crystal Palace pourrait réclamer près de 90 millions d’euros pour laisser filer son joueur.

Lire aussi

Trophée des champions, le PSG annule toutTrophée des champions, le PSG annule tout
Reste à savoir si la piste menant à Vitinha sera définitivement écartée, auquel cas le PSG pourra souffler un peu plus. Rodri et Martín Zubimendi figurent également sur les tablettes d’un Real Madrid qui entend de nouveau marquer les esprits sur le marché des transferts l’été prochain.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_281413_0018
Mercato

L'OM et l'OL avec Abdelli, le coup de poker

ICONSPORT_259253_0019
PSG

PSG : Beraldo à Nantes, le coup de folie de Kita

ICONSPORT_281203_0167
RCSA

Rosenior signe à Chelsea et s’explique

ICONSPORT_280510_0150
OM

OM : De Zerbi à MU, l'Angleterre l'annonce

Fil Info

06 janv. , 10:30
L'OM et l'OL avec Abdelli, le coup de poker
06 janv. , 10:00
PSG : Beraldo à Nantes, le coup de folie de Kita
06 janv. , 9:40
Rosenior signe à Chelsea et s’explique
06 janv. , 9:40
OM : De Zerbi à MU, l'Angleterre l'annonce
06 janv. , 9:20
« Un foutage de gueule », Rosenior scandalise Strasbourg
06 janv. , 9:00
Esp : Le Barça double l'Inter et s'offre Cancelo
06 janv. , 8:40
OL : Un deuxième madrilène arrive après Endrick
06 janv. , 8:20
PSG : Dembélé, Hakimi, il annonce un mercato de feu

Derniers commentaires

Zabarnyi fait peur, le PSG ne panique pas

Pour l'instant il ne confirme pas la réputation qu'il avait.Il a du mal à se positionner ,il est souvent pris en profondeur, il fait des bourdes .on attend de voir d'ici la fin de saison mais on se posera la question d'un départ s'il ne gomme pas ses insuffisances

« Un foutage de gueule », Rosenior scandalise Strasbourg

N'importe quoi sans chelsea il serai en ligue 2 c'est eux qui ramène des jeune joueur à fort potentiel.

Trophée des champions, le PSG annule tout

payer 800 euros pour aller si loin voir le PSG jouer contre des brêles, non merci

PSG : Dembélé, Hakimi, il annonce un mercato de feu

le laisser partir!Et pourquoi? Il est le meilleur à son poste.On doit le garder il est trop précieux

Le Real trouve mieux que Vitinha, le PSG jubile

les mecs inventent sans cesse de pures conneries.meilleur que Vitinha ,c'est à se tordre de rire

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading