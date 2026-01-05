ICONSPORT_281340_0352

PSG : Un complot anti-Paris, Luis Enrique accuse les arbitres

Le derby parisien a été marqué par l'interruption à deux reprises de la rencontre pendant quelques minutes après qu'un chant anti-OM soit tombé des tribunes du Parc des Princes. Luis Enrique a dégoupillé, estimant que les arbitres ne faisaient cela qu'à Paris.
L'entraîneur du Paris Saint-Germain n'est pas réellement du genre à se plaindre des arbitres, mais dans un week-end marqué par plusieurs polémiques, Luis Enrique a fait entendre sa voix. Dans la foulée de la victoire de son équipe contre le Paris FC (2-1), Luis Enrique s'en est pris à Benoit Bastien, lequel a stoppé par deux fois le derby après avoir entendu un chant anti-OM, « Dans la boue y'a des rats,Dans les égouts les rats... ». Alors que le PSG et l'Olympique de Marseille s'affronteront mercredi dans le Trophée des champions, l'officiel a exigé qu'un rappel à l'ordre soit fait, et il a menacé de stopper le match si ce chant ne cessait pas.

Le PSG victime d'un complot ?

Resté relativement calme durant cette séquence, qui a évidemment fait bouillir le Parc des Princes, Luis Enrique n'a pas caché sa colère et son incompréhension après le match. « Dans tous les stades, ils nous traitent de tous les noms, mais ils n'arrêtent que nos matchs au Parc.On va à Lyon, à Nantes, à Marseille, et on accepte toutes les ambiances. Ils n'entendent que des chants négatifs au Parc. Je suis fatigué, a lancé l’entraîneur du Paris Saint-Germain en espagnol, avant de préciser sa pensée. Je suis en colère parce qu'ils n'arrêtent que nos matchs. Nous allons dans tous les stades comme visiteurs et dans tous les stades il y a des chants contre nos joueurs, notre club, contre notre président et contre tout et ils n'arrêtent jamais les matchs. Ils ne l'arrêtent qu'à Paris et c'est ce que je critique, c’est clair », a prévenu l'entraîneur du PSG.
L'arbitre et les officiels de la LFP ne sont pas venus s'expliquer ou répondre à ces propos de Luis Enrique, lequel sait que ce genre de problème ne risque pas de se produire mercredi au Jaaber Al-Ahmad International Stadium de Koweït City, puisque très peu de supporters du PSG et de l'OM ne se rendront sur place. La preuve, les autorités locales n'ont pas prévu la mise en place d'un dispositif de sécurité spécifique. Mais pour en revenir aux propos de Luis Enrique, ce dernier pourrait peut-être devoir s'en expliquer devant la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel. Même s'il est resté très raisonnable dans ses accusations.
Loading