PSG : Zaire-Emery ramène Marquinhos à la réalité

Vous allez voir,les jeunes vont faire le taf
Putain de jeunes qui croient qu’ils sont les meilleurs , avec l'aide bien volontaire de leur famille et de leur manager .... Ils ne voient que par le fric morale de l'histoire ils se retrouvent trop vite dans des grands clubs dont ils cirent le banc .
Dur d'être confiant... Malheureusement on est obligé, tolisso et endrick vt etre cramés s'il n'y a pas un minimum de turnover, ce qui de tte manière ne ns ramènera pas de points mieux vaut laisser filer 2 pts voir aucun, qu'en laisser filer 6 ou 9 en ayant des joueurs cramés
On doit le soigner pour qu'il prenne du poids et du volume physique ,pas le descendre au bout d'un mois
Des qu'un joueur a un coup de mou il doit partir suivant ces imbéciles
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|25
|18
|2
|5
|48
|21
|27
|46
|25
|14
|4
|7
|52
|33
|19
|45
|24
|14
|3
|7
|39
|26
|13
|43
|25
|12
|7
|6
|42
|35
|7
|41
|25
|12
|5
|8
|38
|32
|6
|40
|25
|12
|4
|9
|43
|37
|6
|36
|25
|10
|6
|9
|40
|31
|9
|36
|25
|10
|6
|9
|34
|34
|0
|34
|25
|8
|10
|7
|35
|39
|-4
|32
|25
|9
|5
|11
|23
|30
|-7
|31
|25
|8
|7
|10
|33
|29
|4
|26
|25
|6
|8
|11
|20
|32
|-12
|26
|24
|6
|8
|10
|28
|40
|-12
|24
|25
|6
|6
|13
|30
|48
|-18
|19
|25
|4
|7
|14
|19
|35
|-16
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|25
|3
|4
|18
|22
|56
|-34
« Il a sa philosophie et il ne la lâche pas. » Warren Zaïre-Emery évoque la fidélité de Luis Enrique à ses principes de jeu. 🧠 @riomavuba @BastienAL @BarniaudSeb