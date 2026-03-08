ICONSPORT_361127_0050

PSG : Zaire-Emery ramène Marquinhos à la réalité

PSG08 mars , 17:30
parNathan Hanini
3
De retour à un très haut niveau cette saison, Warren Zaïre-Emery est le joueur le plus utilisé cette saison par Luis Enrique. Un retour au premier plan pour le jeune international français qui se voit faire toute sa carrière au sein du club de la capitale. Un premier objectif est fixé avec Marquinhos.
Warren Zaïre-Emery a disputé plus de 3000 minutes de jeu cette saison avec le Paris Saint-Germain. Après une phase compliquée, le jeune milieu de terrain de 20 ans connaît un rebond dans sa jeune carrière au sein du club de la capitale. Joueur le plus utilisé par Luis Enrique, le titi parisien s’est à nouveau imposé au sein de l’entrejeu du vainqueur de la Ligue des champions, mais également en dépannant à d’autres postes. En avril dernier, Warren Zaïre-Emery a prolongé son contrat avec le PSG jusqu’en 2029 avec une année en option. Interrogé sur son avenir, le Français se voit rester de longues années au sein de la capitale pour battre un record détenu par l’un de ses coéquipiers.

Warren Zaïre-Emery veut dépasser Marquinhos

Ce dimanche, Warren Zaïre-Emery a été interrogé par Téléfoot sur son avenir. Le joueur se voit faire toute sa carrière au sein du club de la capitale. « Franchement, moi si tout se passe bien, tout va dans le même sens, ce sera avec fierté. J’ai déjà l’objectif de Marquinhos et des 500 matchs. Dans le vestiaire en rigole parce que je n’arrête pas d’enchaîner et Marquinhos me regarde et il me dit que moi, l’année prochaine, je bats son record, voilà (rire). Moi ça me fait rire parce que c’est impossible, il n’y a pas assez de matchs, » explique-t-il en ramenant son capitaine à la réalité des chiffres.
Avec déjà 169 matchs sous le maillot du PSG, Warren Zaïre-Emery a de grandes chances de battre le record d’apparitions détenu par Marquinhos (513). Pour rappel, le milieu de terrain fête ses 20 ans en ce dimanche 8 mars.

Derniers commentaires

L’OL sans Endrick ni Tolisso contre le PFC, c’est la surprise

Vous allez voir,les jeunes vont faire le taf

OM : Il quitte l'OM pour l'Italie, c'est encore pire que Robinio Vaz

Putain de jeunes qui croient qu’ils sont les meilleurs , avec l'aide bien volontaire de leur famille et de leur manager .... Ils ne voient que par le fric morale de l'histoire ils se retrouvent trop vite dans des grands clubs dont ils cirent le banc .

L1 : OL - PFC : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Dur d'être confiant... Malheureusement on est obligé, tolisso et endrick vt etre cramés s'il n'y a pas un minimum de turnover, ce qui de tte manière ne ns ramènera pas de points mieux vaut laisser filer 2 pts voir aucun, qu'en laisser filer 6 ou 9 en ayant des joueurs cramés

Le PSG a déjà trouvé le remplaçant de Dro Fernandez

On doit le soigner pour qu'il prenne du poids et du volume physique ,pas le descendre au bout d'un mois

Kvaratskhelia à MU, le PSG attaqué

Des qu'un joueur a un coup de mou il doit partir suivant ces imbéciles

Loading