PSG : Zaire-Emery ramène Marquinhos à la réalité

De retour à un très haut niveau cette saison, Warren Zaïre-Emery est le joueur le plus utilisé cette saison par Luis Enrique. Un retour au premier plan pour le jeune international français qui se voit faire toute sa carrière au sein du club de la capitale. Un premier objectif est fixé avec Marquinhos.

Warren Zaïre-Emery a disputé plus de 3000 minutes de jeu cette saison avec le Paris Saint-Germain . Après une phase compliquée, le jeune milieu de terrain de 20 ans connaît un rebond dans sa jeune carrière au sein du club de la capitale. Joueur le plus utilisé par Luis Enrique, le titi parisien s’est à nouveau imposé au sein de l’entrejeu du vainqueur de la Ligue des champions, mais également en dépannant à d’autres postes. En avril dernier, Warren Zaïre-Emery a prolongé son contrat avec le PSG jusqu’en 2029 avec une année en option. Interrogé sur son avenir, le Français se voit rester de longues années au sein de la capitale pour battre un record détenu par l’un de ses coéquipiers.

Warren Zaïre-Emery veut dépasser Marquinhos

Ce dimanche, Warren Zaïre-Emery a été interrogé par Téléfoot sur son avenir. Le joueur se voit faire toute sa carrière au sein du club de la capitale. « Franchement, moi si tout se passe bien, tout va dans le même sens, ce sera avec fierté. J’ai déjà l’objectif de Marquinhos et des 500 matchs. Dans le vestiaire en rigole parce que je n’arrête pas d’enchaîner et Marquinhos me regarde et il me dit que moi, l’année prochaine, je bats son record, voilà (rire). Moi ça me fait rire parce que c’est impossible, il n’y a pas assez de matchs, » explique-t-il en ramenant son capitaine à la réalité des chiffres.

Avec déjà 169 matchs sous le maillot du PSG, Warren Zaïre-Emery a de grandes chances de battre le record d’apparitions détenu par Marquinhos (513). Pour rappel, le milieu de terrain fête ses 20 ans en ce dimanche 8 mars.