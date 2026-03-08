ICONSPORT_361127_0043

PSG : Le mercato a tué Paris, Chelsea rigole déjà

Le PSG n'aborde pas ses retrouvailles avec Chelsea sereinement. Laminé par Monaco 1-3 vendredi soir, le club parisien affiche un niveau inquiétant. Le huitième de finale de Ligue des champions pourrait tourner au fiasco.
Le Paris Saint-Germain inarrêtable de 2025 appartient définitivement au passé. En 2026, les Parisiens sont plus faibles que jamais. Déjà battus par Rennes et le Paris FC en France, ils ont subi la loi de Monaco vendredi soir. L'ASM a presque donné une leçon de football au PSG avec un net succès 3-1. Un match inquiétant qui s'inscrit dans la lignée d'un barrage aller-retour de C1 difficile pour Paris face aux Monégasques. Mené dans les deux matchs, le champion d'Europe en titre s'en était sorti de justesse. Il avait été bien aidé par les deux cartons rouges récoltés par le club du Rocher.

Fatigué, le PSG est une proie facile

Outre les résultats, les hommes de Luis Enrique n'impressionnent plus vraiment dans le jeu. L'attaque ronronne souvent et peine à concrétiser ses temps forts. La défense est plus fébrile que jamais. En trois matchs, Monaco lui a inscrit 7 buts. Le milieu n'est plus dominant, techniquement comme physiquement. La fatigue se fait sentir après une saison précédente à rallonge. Suiveur du PSG, le journaliste Abdellah Boulma ne se fait aucune illusion pour Chelsea.
Selon lui, les Blues « ne devraient pas trop s’inquiéter » lors de la double confrontation. Si certains observateurs attendent une réaction d'orgueil du PSG, Boulma rappelle que Paris a déjà perdu 4 fois en Ligue 1 cette saison. C'est plus que sur les deux dernières saisons réunies et cela montre le niveau réel de l'équipe. Même si le calendrier parisien était démentiel, le journaliste ne dédouane pas la direction. Elle a totalement raté son mercato estival, lequel était indispensable pour renouveler l'effectif et éviter l'effondrement actuel.
« Je persiste à penser, et je l’ai souvent répété, que, même si la saison n’est pas finie pour le PSG, ce groupe avait besoin de sang neuf.…mais c’est là qu’on mesure que le triplé en LDC du Real de Zidane relevait de l’irréel », a t-il analysé sur X. Pas de quoi donner le moral aux supporters. A la lumière de ces éléments négatifs, les amoureux du Paris Saint-Germain se raccrocheront à l'épopée de la saison dernière. Presque éliminés de la C1 en janvier, les Parisiens étaient revenus de loin pour monter sur le toit de l'Europe.
