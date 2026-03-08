PSG : Le mercato a tué Paris, Chelsea rigole déjà

Totalement d accord
Sage meilleur entraîneur de L1
Quand a ton équipe je n ai même pas envie de savoir ce qu elle a fait en LDC . tellement elle a été ridicule . je ne parle même pas de la ligue 1 et de la coupe de France
🍌
Kl revanche vous avez gagné 1 finale contre tte attente car vous étiez pas favori et vous vous êtes crues plus ke vous l'étiez é Chelsea vous a remis à votre place c tt é cette prouve la strict vérité de votre vrai niveau car vous avez eu la mansuétude de l'arbitrage contre Monaco aller kom retour
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|25
|18
|2
|5
|48
|21
|27
|46
|25
|14
|4
|7
|52
|33
|19
|45
|24
|14
|3
|7
|39
|26
|13
|40
|25
|12
|4
|9
|43
|37
|6
|40
|24
|12
|4
|8
|37
|31
|6
|40
|24
|11
|7
|6
|38
|35
|3
|36
|25
|10
|6
|9
|40
|31
|9
|33
|24
|9
|6
|9
|32
|34
|-2
|33
|24
|8
|9
|7
|34
|38
|-4
|32
|25
|9
|5
|11
|23
|30
|-7
|31
|25
|8
|7
|10
|33
|29
|4
|26
|24
|6
|8
|10
|20
|30
|-10
|26
|24
|6
|8
|10
|28
|40
|-12
|24
|24
|6
|6
|12
|30
|44
|-14
|19
|25
|4
|7
|14
|19
|35
|-16
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|25
|3
|4
|18
|22
|56
|-34
Si c’est cette version du PSG qui débarque à Chelsea, Stamford Bridge ne devrait pas trop s’inquiéter #PSGASM
Je persiste à penser, et je l’ai souvent répété, que, même si la saison n’est pas finie pour le PSG, ce groupe avait besoin de sang neuf.…mais c’est là qu’on mesure que le triplé en LDC du Real de Zidane relevait de l’irréel.