PSG : Un milieu suisse à 50 ME, Paris est bouillant

Le PSG souhaite se renforcer au milieu de terrain dans l’optique de la saison prochaine et Luis Campos a identifié un profil très intéressant en Allemagne. Le dirigeant parisien a flashé sur l’international suisse Johan Manzambi.
Pour le Paris Saint-Germain, hors de question de vivre un nouveau mercato sans réel renfort. L’été dernier, Luis Campos et Luis Enrique ont pris un gros risque en effectuant le choix assumé de ne pas trop toucher à l’effectif champion d’Europe. Résultat des courses, l’actuel leader de la Ligue 1 le paie avec une équipe à bout de souffle, et peu de solutions pour l’entraîneur espagnol de faire tourner sans perdre énormément en qualité dans son onze de départ. Le PSG souhaite donc être actif cet été et affiche notamment la volonté de se renforcer au milieu de terrain.
A en croire TeamTalk, le profil de Johan Manzambi a tapé dans l’oeil de l’état-major parisien. A seulement 20 ans, l’international suisse de Fribourg est une piste à suivre de très près pour le PSG. Le natif de Genève est très apprécié par Luis Campos ainsi que par de nombreux grands clubs européens. Le média britannique révèle qu’outre Paris, Arsenal, Manchester United, le Bayern Munich, Chelsea, Naples et le Bayer Leverkusen sont très intéressés par l’ancien espoir du Servette Genève.

Avec 19 apparitions en Bundesliga depuis le début de la saison, quasiment à chaque fois comme titulaire, Johan Manzambi enchaîne les bonnes performances à Fribourg. Milieu purement défensif, il colle totalement à la politique de recrutement du Paris Saint-Germain, qui souhaite principalement axer son mercato sur la venue de jeunes joueurs à fort potentiel. Malgré son jeune âge et sa faible expérience sur la scène européenne, Johan Manzambi ne sera pas bradé par Fribourg.

Bien conscient de tenir dans ses rangs une pépite, le club allemand a fixé le prix de Johan Manzambi à 50 millions d’euros selon nos confrères. Un prix qui pourrait baisser si les offres mettaient du temps à arriver. Mais au vu de l’identité des clubs intéressés, on peut légitimement croire que Fribourg recevra des propositions dès cet été pour Manzambi. Le PSG passera-t-il du simple intérêt à l’offre concrète ? Luis Campos tranchera dans les semaines à venir en observant le joueur d’ici la fin de la saison mais cette piste fait clairement partie des dossiers à suivre pour Paris au milieu de terrain.
0
