PSG : Luis Enrique rapporte 75ME à Paris

L'entraîneur du Paris Saint-Germain réussit des miracles depuis un an en permettant à ses joueurs de devenir des monstres. Parmi eux, Nuno Mendes qui est devenu l'un des meilleurs défenseurs du monde.
Lorsque, au mercato 2021, le PSG s'est fait prêter Nuno Mendes, nombreux étaient ceux qui doutaient du défenseur portugais, même si ce dernier avait connu les joies de la sélection nationale chez les jeunes. Mais en 2022, les dirigeants parisiens, convaincus du potentiel du joueur né à Lisbonne, n'ont pas hésité à payer la clause pour sceller le transfert de Nuno Mendes, pour une opération qui aura coûté au total 45 millions d'euros. Depuis que Luis Enrique a pris les commandes du Paris Saint-Germain, le défenseur portugais est devenu l'un des meilleurs de la planète à son poste, et sa valeur a explosé, puisque Transfermarkt
l'estime désormais à 75 millions d'euros.
Nuno Mendes est devenu un défenseur de classe mondiale
Se confiant à l'Agence France Presse, Nuno Mendes sait ce qu'il doit à Luis Enrique, et il reconnait que l'entraîneur espagnol du PSG a largement contribué à ce qu'il devienne une terreur pour tous les attaquants d'Europe. « Au début, je n’étais pas très fort en défense. Attaquer avec de la vitesse, je savais faire. Luis Enrique a remarqué ça, il m’a beaucoup aidé défensivement et aujourd’hui je suis bien des deux côtés. J’essaie d’équilibrer les attaques, me reposer un peu quand il faut. Le coach a fait un bon travail et pas que pour moi. Etre polyvalent, c’est un truc que Luis Enrique nous a apporté et qu’on va garder pour la vie, même si après il part ou si nous, on par
t », a confié l'international portugais de 23 ans, qui mercredi dernier a été élu joueur du match lors de la démonstration du Paris Saint-Germain contre le Bayer Leverkusen en Ligue des champions
.
Pour le Paris Saint-Germain, qui en février 2025 a prolongé le contrat de Nuno Mendes avec une belle hausse de salaire, il n'y a aucun doute que le défenseur portugais ne sera pas vendu au mercato, quel que soit le prix proposé. Et même si l'intérêt de Manchester United avait été évoqué dans un passé récent
, les dirigeants du PSG ont déjà prouvé dans le passé qu'ils sont capables de refuser toutes les offres, quitte à voir un joueur partir libre à la fin de son engagement. Et avec un tel cador que le défenseur portugais, cela sera encore le cas. Les attaquants des clubs qui seront sur la route des champions d'Europe n'ont pas fini d'en baver avec Nuno Mendes.