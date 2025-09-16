Le Real a peur du PSG et fait n’importe quoi

ICONSPORT_264089_0012

Malgré la présence de nombreux noms à ce poste, le Real Madrid s'estime en danger en défense centrale et souhaite agir beaucoup plus tôt que prévu pour couper l'herbe sous le pied du PSG. 
Le recrutement de Dean Huijsen n’a pas réglé tous les problèmes au Real Madrid. Sa défense centrale ne convainc pas Xabi Alonso, qui estime que les anciens tauliers que sont David Alaba, Antonio Rudiger et Eder Militao ne sont plus vraiment au niveau pour être des titulaires cette saison, surtout que les blessures s'enchainent. Raul Asensio a du mal à confirmer ses bons débuts, et Florentino Pérez réfléchit à faire une une folie cet hiver pour régler définitivement ce problème qui agace au Real Madrid, où on a toujours eu l’habitude de construire ses succès récents avec une défense solide. 

Le Real en difficulté en défense

L’idée de faire signer Ibrahima Konaté est donc toujours de mise, mais désormais, l’envie de le faire venir dès le mois de janvier prime. La peur de voir le défenseur central international français crouler sous les offres, notamment du PSG, en fin de saison quand il sera totalement libre, incite la Casa Blanca à passer à l’action plus tôt que prévu. L’idée est de convaincre Liverpool de lâcher son défenseur à six mois de la fin de son contrat. A un prix réduit, mais pas tant que ça. 
En effet, selon Miguel Blazquez, journaliste très suivi pour E-Noticies, le Real Madrid envisage de lâcher 40 millions d’euros pour récupérer Ibrahima Konaté avec six mois d’avance. Liverpool serait partant pour dire oui à ce moment, et l’international tricolore ne serait pas contre l’idée de partir des Reds en permettant de faire entrer une très belle somme, surtout pour un joueur qui vaudra 0 euro six mois plus tard. Le Real Madrid s’assurerait ainsi la signature d’un élément encore prometteur à 26 ans, et qui viendrait renforcer sa défense de manière radicale. Surtout si cela permet d’éviter de mettre encore Aurélien Tchouaméni en défense centrale, comme ce fut le cas le week-end dernier à Anoeta contre la Real Sociedad. 
Et cerise sur le gâteau, cela éloignerait un PSG qui salive à l’idée de mettre le paquet l’été prochain sur un joueur libre, et un international français qui rentrerait dans la politique du club francilien. 
