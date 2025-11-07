Le PSG vise un buteur russe, un agent s’emballe

Connu pour sa capacité à dénicher de jeunes talents prometteurs, le conseiller Luis Campos a placé le Paris Saint-Germain sur la piste Alexeï Batrakov. De quoi enthousiasmer l’agent du milieu offensif du Lokomotiv Moscou. Mais pour le moment, le dirigeant parisien n’a entamé aucune démarche auprès de ses homologues russes.

Histoire de ne pas perdre la face, le Paris Saint-Germain continue d’assumer son mercato estival. Les seules arrivées d’Illia Zabarnyi et de Lucas Chevalier, sans compter l’autre gardien Renato Marin, sont jugées suffisantes devant les médias. Il n’empêche que le club de la capitale se prépare à compléter son effectif en janvier. Ce n’est pas vraiment une surprise lorsque l’on s’aperçoit des limites du groupe à cause des nombreuses blessures. On sait par exemple que le champion d’Europe envisage la signature d’un défenseur polyvalent comme le Barcelonais Eric Garcia.

Le secteur offensif ne sera pas non plus oublié. Un jeune talent méconnu pourrait venir le renforcer pour la deuxième partie de saison. Cette semaine, le nom d’Alexeï Batrakov (20 ans) est effectivement apparu dans l’actualité du Paris Saint-Germain. L’actuel leader de Ligue 1 s’intéresse au milieu offensif du Lokomotiv Moscou qui, selon les informations de Match TV en Russie, serait disposé à transférer son joueur sous contrat jusqu’en 2029 à condition de récupérer 23 millions d’euros. De quoi enthousiasmer l’agent de l’international russe (8 sélections) qui a tout de suite confirmé l’intérêt parisien.

Le Lokomotiv tempère

« Cette information est exacte, a réagi le représentant. Oui, nous sommes en discussion avec le PSG, mais également avec différents clubs européens. Alexeï est un joueur très intelligent et polyvalent, il a un objectif précis et travaille pour l’atteindre. Je suis convaincu que si Alexeï veut jouer en Europe, il y parviendra ! » De son côté, le Lokomotiv Moscou n’a pourtant pas entendu parler du Paris Saint-Germain. « Non. Il n'y a rien avec le club », a démenti le directeur sportif Dmitry Ulyanov, moins emballé à l’idée de perdre l’actuel meilleur buteur du championnat russe (10 buts).