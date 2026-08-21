Le PSG vire Chevalier et Zabarnyi dans le money-time du mercato

Le PSG vire Chevalier et Zabarnyi dans le money-time du mercato

PSG21 août , 8:20
parCorentin Facy
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Les dix derniers jours du mercato seront agités au PSG, où Barcola et Mbaye sont en partance pour Liverpool. D’autres départs sont envisageables, dont ceux de Chevalier et de Zabarnyi, sur qui Luis Enrique ne compte plus.
Très actif dans le sens des arrivées depuis le début de l’été avec les signatures d’Akliouche, Digne, Godts ou encore Torres, le Paris Saint-Germain a aussi démontré qu’il savait vendre. Ramos et Lee ont fait leurs valises, et ils pourraient être imités par d’autres joueurs parisiens d’ici le 1er septembre. Mbaye et Barcola sont courtisés par Liverpool et pourraient rapporter un véritable pactole au PSG, qui a identifié deux autres joueurs susceptibles de vider leur casier dans les dix jours à venir.
Selon les informations de Romain Molina, le Paris Saint-Germain a très clairement affiché en interne sa volonté de se séparer de Lucas Chevalier. Recruté l’été dernier pour 40 millions d’euros en provenance du LOSC, l’international français a raté sa première saison au PSG, au point de perdre sa place au profit de Matvey Safonov. Lors d’une discussion avec Luis Enrique en début de saison, le Français avait toutefois fait savoir à son entraîneur qu’il voulait rester pour tenter de gagner sa place.

Le PSG veut se séparer de Chevalier...

Ce discours n’a visiblement pas convaincu le technicien espagnol, lequel souhaite donc se séparer de Lucas Chevalier. Un temps courtisé par la Juventus Turin ainsi que par certains clubs anglais, l’ancien Lillois va peut-être devoir se trouver une porte de sortie dans l’urgence. L’autre recrue du mercato estival de 2025, à savoir Illya Zabarnyi, est également en danger. A l’instar de Chevalier, l’international ukrainien n’a pas été très convaincant lors de sa première saison dans la capitale.

... et écoute les offres pour Zabarnyi 

Dans l’ombre de Marquinhos et Pacho, il n’a jamais semblé en mesure de bousculer la hiérarchie. Cela sera-t-il le cas davantage en 2026-2027 ? Rien ne le laisse penser jusqu’à présent dans cette préparation et le Paris SG, qui a investi 60 millions d’euros pour l’attirer, est à l’écoute des offres. En cas de proposition importante venue de l’Angleterre ou d’ailleurs, Paris n’hésitera pas une seconde à se séparer de l’ex-défenseur central de Bournemouth. Un aveu d’échec pour le PSG après un mercato estival raté il y a un an.
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Derniers commentaires

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Oui si on trouve un bon défenseur central

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Vous ne comptez peut être pas les vendre avant qu'ils puissent jouer ? De toute façon , comme nos jeunes, ils rentreront progressivement dans l'équipe jusqu'à devenir pour la plus part titulaires indiscutables Allez les gones !

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voila les trou du Q parisienne qui disaient il partira pour 170M il ne les vaut absolument pas donc 120 c'est plus son prix

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😂😂😂😂

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Assez d'accord avec toi. Mais je pense que même l'EL sera néfaste, déjà pour les finances ce n'est pas extraordinaire et ce sera plus compliqué de jouer le Jeudi pour enchainer avec la L1. Avec une qualif en Ldc les revenus sont assurés, les programmations plus correctes et les espérance de parcours sont a peu de chose pareilles. Quoiqu'il arrive la priorité de l'OL reste de renflouer les caisses, que ce soit par des ventes ou des qualifs.

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