Le PSG vire Chevalier et Zabarnyi dans le money-time du mercato

Les dix derniers jours du mercato seront agités au PSG, où Barcola et Mbaye sont en partance pour Liverpool. D’autres départs sont envisageables, dont ceux de Chevalier et de Zabarnyi, sur qui Luis Enrique ne compte plus.

Très actif dans le sens des arrivées depuis le début de l’été avec les signatures d’Akliouche, Digne, Godts ou encore Torres, le Paris Saint-Germain a aussi démontré qu’il savait vendre. Ramos et Lee ont fait leurs valises, et ils pourraient être imités par d’autres joueurs parisiens d’ici le 1er septembre. Mbaye et Barcola sont courtisés par Liverpool et pourraient rapporter un véritable pactole au PSG, qui a identifié deux autres joueurs susceptibles de vider leur casier dans les dix jours à venir.

Selon les informations de Romain Molina, le Paris Saint-Germain a très clairement affiché en interne sa volonté de se séparer de Lucas Chevalier. Recruté l’été dernier pour 40 millions d’euros en provenance du LOSC, l’international français a raté sa première saison au PSG, au point de perdre sa place au profit de Matvey Safonov. Lors d’une discussion avec Luis Enrique en début de saison, le Français avait toutefois fait savoir à son entraîneur qu’il voulait rester pour tenter de gagner sa place.

Le PSG veut se séparer de Chevalier...

Ce discours n’a visiblement pas convaincu le technicien espagnol, lequel souhaite donc se séparer de Lucas Chevalier. Un temps courtisé par la Juventus Turin ainsi que par certains clubs anglais, l’ancien Lillois va peut-être devoir se trouver une porte de sortie dans l’urgence. L’autre recrue du mercato estival de 2025, à savoir Illya Zabarnyi, est également en danger. A l’instar de Chevalier, l’international ukrainien n’a pas été très convaincant lors de sa première saison dans la capitale.

... et écoute les offres pour Zabarnyi

Dans l’ombre de Marquinhos et Pacho, il n’a jamais semblé en mesure de bousculer la hiérarchie. Cela sera-t-il le cas davantage en 2026-2027 ? Rien ne le laisse penser jusqu’à présent dans cette préparation et le Paris SG, qui a investi 60 millions d’euros pour l’attirer, est à l’écoute des offres. En cas de proposition importante venue de l’Angleterre ou d’ailleurs, Paris n’hésitera pas une seconde à se séparer de l’ex-défenseur central de Bournemouth. Un aveu d’échec pour le PSG après un mercato estival raté il y a un an.