Le PSG veut Federico Valverde pour trois raisons

PSG07 déc. , 12:00
parCorentin Facy
Le PSG souhaite se renforcer au milieu de terrain lors du prochain mercato estival et pour cela, le club de la capitale rêve de miser sur Federico Valverde. Une offre colossale pourrait être soumise au Real Madrid.
Très discret lors du précédent mercato, le Paris Saint-Germain pourrait prendre davantage de risques l’été prochain. Luis Enrique et Luis Campos seront sans doute tentés de renforcer plusieurs secteurs de jeu. L’attaque a de fortes chances d’être concernée, notamment en cas de départ de Gonçalo Ramos. Le constat est le même pour le milieu de terrain puisque le PSG aimerait compter dans son effectif un joueur capable de concurrencer Fabian Ruiz, Vitinha et Joao Neves.
Dans l’idéal, le PSG aimerait recruter un joueur plus défensif et plus physique. Le nom de Manu Koné a été évoqué ces dernières semaines mais selon le site Fichajes, la piste n°1 du Paris Saint-Germain à ce poste n’est autre que Federico Valverde. L’international uruguayen, taulier du Real Madrid depuis des années, vit une saison difficile dans la capitale espagnole. A l’instar de toute son équipe, il n’évolue pas vraiment à son meilleur niveau sous les ordres de Xabi Alonso.
Une brèche dans laquelle le PSG aimerait s’immiscer afin de recruter celui qui reste malgré tout considéré comme l’un des meilleurs joueurs au monde à son poste. Selon le média, le Paris SG est fan du joueur en raison de ses qualités physiques au-dessus de la moyenne, de son expérience mais aussi de sa polyvalence qui lui permet de jouer partout au milieu de terrain ou en tant que latéral droit. Il faudra néanmoins signer un chèque énorme pour convaincre le Real Madrid de lâcher son vice-capitaine. A en croire le média spécialisé, le Paris Saint-Germain s’y tient prêt puisque le Qatar serait enclin à lâcher 100 millions d’euros pour recruter le milieu de terrain uruguayen de 27 ans.

Le PSG prêt à miser 100 ME sur Valverde ?

Reste à voir si une telle offre est susceptible de convaincre le club de la Casa Blanca, ou si le Real Madrid fera de Federico Valverde un joueur intransférable lors du prochain mercato. La presse espagnole indique que Xabi Alonso compte sur son joueur, malgré sa première partie de saison moyenne, et que le plan du club merengue n’est pas de s’en séparer. Reste que de son côté, Valverde pourrait être tenté de découvrir un nouveau projet alors qu’il défend les couleurs du Real Madrid depuis 2016 et son arrivée en provenance du club uruguayen de Penarol pour seulement 5 millions d’euros.
