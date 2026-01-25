Otavio

Le PSG ne fait plus peur, le Paris FC se voit champion

parEric Bethsy
Convaincu par le projet présenté l’été dernier, le Brésilien Otavio voit grand pour le Paris FC. Le défenseur central se verrait bien détrôner le Paris Saint-Germain la saison prochaine et disputer la Ligue des Champions.
Le Paris FC s’attendait à mieux. Sans afficher de grandes ambitions dès son retour en Ligue 1, le promu espérait de meilleurs résultats compte tenu de son recrutement. L’été dernier, le club de la famille Arnault avait notamment misé sur les décevants Moses Simon, Willem Geubbels et surtout Otavio. Le défenseur central recruté pour 12 millions d’euros (plus 5 millions d’euros en bonus) ne justifie pas l’investissement réalisé sur son transfert.
« Après trois ou quatre matchs, j'ai senti qu'en tant que recrue la plus chère, je devais en faire plus, être plus concentré, démontrer davantage dans mon travail quotidien, montrer l'exemple, a reconnu le Brésilien interrogé par Trivela. Aujourd'hui, je ne ressens plus cela, et j'en suis soulagé. » Rassuré sur le plan individuel, Otavio veut maintenant atteindre les objectifs du Paris FC.
« Le groupe a un projet, et le club aussi, il y a un projet très ambitieux, a confié l’ancien joueur du FC Porto. Je suis convaincu qu'à la fin de la saison, nous atteindrons les objectifs du club et les nôtres, en tant que groupe. » En ce qui concerne l’exercice en cours, un simple maintien devrait suffire au bonheur des dirigeants. Mais à partir de la saison prochaine, le tombeur du Paris Saint-Germain en Coupe de France compte bien continuer à martyriser le voisin francilien.

Les grandes ambitions du PFC

« L'objectif des dirigeants pour les deux ou trois prochaines années est, par exemple, de participer à la Ligue des Champions et d'affronter le PSG, a annoncé Otavio. Qui sait, peut-être que dans deux ans, ou dès la saison prochaine, nous parviendrons à nous qualifier pour la Ligue des Champions ou, pourquoi pas remporter le titre de champion de France ? » Sans un mercato XXL l’été prochain, ces ambitions paraissent bien trop audacieuses.
