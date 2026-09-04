Le PSG officialise six prolongations, dont Luis Enrique

Juste avant le coup d’envoi du match face à Monaco, pour le grand retour du PSG au Parc des Princes, le club de la capitale a annoncé la prolongation de contrat de cinq joueurs et de son entraineur.

Des prolongations ficelées de longue date, mais qui attendaient d’être annoncées sur la pelouse du Parc des Princes, que les joueurs parisiens n’ont plus foulé depuis le printemps dernier.

Willian Pacho s’est ainsi engagé jusqu’en 2031, Fabian Ruiz jusqu’en 2028, Joao Neves jusqu’en 2031, Senny Mayulu jusqu’en 2031, Lucas Beraldo jusqu’en 2031 et Luis Enrique s’est engagé avec le PSG pour deux années supplémentaires, jusqu’en 2030.

Une preuve que tout va bien à Paris, où l’entraineur espagnol a la confiance totale de ses dirigeants, et est satisfait de son effectif qu’il ne veut pas voir bouger.