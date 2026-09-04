Le PSG officialise six prolongations, dont Luis Enrique

Le PSG officialise six prolongations, dont Luis Enrique

PSG04 sept. , 21:14
parGuillaume Conte
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Juste avant le coup d’envoi du match face à Monaco, pour le grand retour du PSG au Parc des Princes, le club de la capitale a annoncé la prolongation de contrat de cinq joueurs et de son entraineur.
Des prolongations ficelées de longue date, mais qui attendaient d’être annoncées sur la pelouse du Parc des Princes, que les joueurs parisiens n’ont plus foulé depuis le printemps dernier.
Willian Pacho s’est ainsi engagé jusqu’en 2031, Fabian Ruiz jusqu’en 2028, Joao Neves jusqu’en 2031, Senny Mayulu jusqu’en 2031, Lucas Beraldo jusqu’en 2031 et Luis Enrique s’est engagé avec le PSG pour deux années supplémentaires, jusqu’en 2030.
Une preuve que tout va bien à Paris, où l’entraineur espagnol a la confiance totale de ses dirigeants, et est satisfait de son effectif qu’il ne veut pas voir bouger.
Articles Recommandés
L1 Programme Tv Et Resultats De La 3e Journee
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 3e journée

Pl Isak Porte Liverpool Barcola Est Entre
Premier League

PL : Isak porte Liverpool, Barcola est entré

De Zerbi Deja Menace A Tottenham
Premier League

De Zerbi déjà menacé à Tottenham

Ligue 2
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 5e journée

Fil Info

04 sept. , 22:58
PL : Isak porte Liverpool, Barcola est entré
04 sept. , 22:20
De Zerbi déjà menacé à Tottenham
04 sept. , 21:56
L2 : Programme TV et résultats de la 5e journée
04 sept. , 21:54
L’OL révèle un gros coup raté en fin de mercato
04 sept. , 21:45
PSG-ASM : Marquinhos ouvre le score en patron
04 sept. , 21:20
Avant de jouer le PSG, Monaco en plein bazar
04 sept. , 21:00
Leader provisoire, l’OL réagit avec autorité
04 sept. , 20:57
L1 : Programme TV et résultats de la 3e journée
04 sept. , 20:40
Nuamah, le nouvel homme fort de l’OL

Derniers commentaires

Pas de N2, la FFF enfonce Bordeaux vers une liquidation judiciaire

c plus compliqué que cela

PSG - Monaco : Les compos (21h05 sur Ligue 1+)

Bla bla bla

PSG - Monaco : Les compos (21h05 sur Ligue 1+)

Pour que le PSG soit un peu plus rassuré dans ce match... il faudrait que l'arbitre sorte un carton rouge à l'encontre d'un monégasque. 😏

Le PSG officialise six prolongations, dont Luis Enrique

Beraldo j'ai du mal à comprendre le projet

Chambreur à Lyon, Guendouzi reçoit une lourde sanction

Ah ça... avec la petit pois que tu as dans la tête... personne n'en doute. ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
73210624
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
73210523
3Monaco logo
Monaco
62200303
4Paris logo
Paris
42110303
5Rennes logo
Rennes
42110541
6Troyes logo
Troyes
42110211
7Lens logo
Lens
32101642
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
32101422
9Angers SCO logo
Angers SCO
32101330
10Strasbourg logo
Strasbourg
3210125-3
11Brest logo
Brest
22020440
12Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
22020440
13Le Mans logo
Le Mans
1201145-1
14Lorient logo
Lorient
1201112-1
15Le Havre logo
Le Havre
1201112-1
16Toulouse logo
Toulouse
1301225-3
17Nice logo
Nice
1201103-3
18Auxerre logo
Auxerre
03003411-7

Loading