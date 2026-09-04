Le PSG officialise six prolongations, dont Luis Enrique

c plus compliqué que cela
Bla bla bla
Pour que le PSG soit un peu plus rassuré dans ce match... il faudrait que l'arbitre sorte un carton rouge à l'encontre d'un monégasque. 😏
Beraldo j'ai du mal à comprendre le projet
Ah ça... avec la petit pois que tu as dans la tête... personne n'en doute. ^^
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|5
|2
|3
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|5
|4
|1
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|3
|2
|1
|0
|1
|6
|4
|2
|3
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|2
|3
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|2
|1
|0
|1
|2
|5
|-3
|2
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|4
|5
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|-3
|0
|3
|0
|0
|3
|4
|11
|-7
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Luis Enrique, entraîneur du Paris Saint-Germain jusqu’en 2030. ✍️❤️💙
João Neves - 2031 ✍️❤️💙