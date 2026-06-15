Le PSG va offrir 60 ME au Barça

En cas de départ dans son secteur offensif, le Paris Saint-Germain se tient prêt à réagir. Le club de la capitale se prépare à transmettre une offre généreuse pour l’attaquant espagnol Ferran Torres, que le FC Barcelone tente de prolonger.

L’attaque du Paris Saint-Germain pourrait bien changer de visage la saison prochaine. Un voire des départs ne sont pas à exclure pour diverses raisons. En désaccord avec ses dirigeants pour une prolongation de contrat, et mécontent de son statut de remplaçant, Bradley Barcola a de quoi réfléchir aux nombreuses sollicitations. Idem pour son coéquipier Gonçalo Ramos qui doit trouver le temps long dans l’ombre d’Ousmane Dembélé. Il faudra suivre l’évolution de leurs situations respectives. Mais une chose est sûre, c’est que la direction francilienne compenserait leur départ.

Ce n’est pas un hasard si des noms circulent avec insistance. On parle surtout de l’ailier du RB Leipzig Yan Diomandé, très en vue contre l’Equateur (1-0) la nuit dernière lors du premier match de la Côte d’Ivoire au Mondial 2026. Depuis la semaine dernière et la révélation du journaliste Gianluca Di Marzio, la piste Ferran Torres fait également parler. L’attaquant du FC Barcelone va entrer dans la dernière année de son contrat et sa polyvalence plaît beaucoup à l’entraîneur parisien Luis Enrique, qui l’avait eu sous ses ordres en tant que sélectionneur de l’Espagne.

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C’est donc à la demande de son coach que le Paris Saint-Germain va frapper fort sur ce dossier. D’après le média Madrid-Barcelona, le club de la capitale va proposer entre 50 et 60 millions d’euros pour son transfert, en plus d’un contrat alléchant pour le Blaugrana. La somme ferait du bien aux finances du Barça. Mais pour le moment, le directeur sportif Deco s’active pour prolonger le bail de son attaquant. Une nouvelle bataille est lancée entre les deux clubs, sachant que l’international espagnol, concentré sur le Mondial, botte en touche lorsqu’il est interrogé sur son avenir.