Le PSG va dominer l'Europe pendant 10 ans, il l'annonce
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Oh bah ça alors je croyais que les attaquants de l'équipe de france étaient les meilleurs du monde 👀
Les chiffres que je t'ai donnés sont ceux d'avant l'arrivée du Qatar. Tous les chiffres officiels qu'on te donne sont du pipi de chat pour toi espèce d'idiot Tu es vraiment débile, très débile.
Corentin Tolisso est la solution évidente pour l'Equipe de France.
Warren Zaire Emery... C'est tellement une évidence... Déjà DD avait été incapable de voir l'évidence... Maintenant ZZ... En même temps, n'est pas Luis Enrique qui veut...
Tes chiffres... c'est du pipi de chat ! ^^ Le PSG est déjà mort avec la gestion du Qatar. Le PSG n'est devenu qu'un instrument publicitaire entre les mains d'un Etat qui veut briller à travers le monde.
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
|10
|4
|1
|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|8
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|2
|10
|0
|2
|8
|9
|22
|-13