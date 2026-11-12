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Le PSG héros d'une série sur Netflix ?
Le PSG remporte sa première Ligue des champions

Le PSG va dominer l'Europe pendant 10 ans, il l'annonce

PSG
parAlexis Rose
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Double vainqueur sortant de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain reste le grand favori à sa propre succession. De quoi lancer une dynastie sur le football européen ? Alexandre Letellier le pense sincèrement.
Le club de la capitale française a connu un début de saison mitigé, avec notamment la perte du Trophée des Champions face à Lens en août et trois matchs sans victoire pour commencer sa campagne de L1. Mais cela n’a pas duré bien longtemps, puisque depuis la mi-septembre, le PSG est redevenu la machine à gagner qui roule sur l’Europe depuis deux ans. Onze victoires en autant de matchs, le bilan de Paris fait peur, surtout que dans cette impressionnante série de matchs, le PSG de Luis Enrique a notamment corrigé Manchester City (4-2) et le Barça (4-2) en Ligue des Champions.

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Autant dire qu’en dominant deux de ses principaux rivaux en Europe d’une manière assez nette, Paris se pose de nouveau comme le grand favori de la C1. Déjà leader de la phase régulière, devant le Real Madrid ou Arsenal, le club parisien semble bien parti pour marcher encore une fois sur l’Europe. De là à dominer la planète football pendant une longue période ? Alexandre Letellier pense que oui.

« On peut assister à une dynastie »

« Avec ce niveau de jeu de ce Paris Saint-Germain, pour reprendre un peu des termes de sport US, on peut assister à une dynastie. C’est-à-dire que sur 10 ans, ils peuvent gagner je ne sais pas combien de fois la Ligue des Champions. S’ils gardent ce niveau de jeu, s’ils jouent toujours au niveau de cette première période contre Manchester City, franchement, je ne vois pas une seule équipe en Europe capable de les battre. Et d’ailleurs, les journaux en Europe, ils sont tous dithyrambiques sur le niveau du PSG. Quand le PSG joue de cette façon, il fait peur à toute l’Europe », a lâché, au micro d’ICI Paris Ile-de-France, l’ancien gardien du PSG, qui estime que Paris a clairement les cartes en mains pour réaliser le triplé comme le Real Madrid des années Zidane.
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Oh bah ça alors je croyais que les attaquants de l'équipe de france étaient les meilleurs du monde 👀

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Les chiffres que je t'ai donnés sont ceux d'avant l'arrivée du Qatar. Tous les chiffres officiels qu'on te donne sont du pipi de chat pour toi espèce d'idiot Tu es vraiment débile, très débile.

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Corentin Tolisso est la solution évidente pour l'Equipe de France.

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Warren Zaire Emery... C'est tellement une évidence... Déjà DD avait été incapable de voir l'évidence... Maintenant ZZ... En même temps, n'est pas Luis Enrique qui veut...

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Tes chiffres... c'est du pipi de chat ! ^^ Le PSG est déjà mort avec la gestion du Qatar. Le PSG n'est devenu qu'un instrument publicitaire entre les mains d'un Etat qui veut briller à travers le monde.

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