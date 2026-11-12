Le PSG va dominer l'Europe pendant 10 ans, il l'annonce

Double vainqueur sortant de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain reste le grand favori à sa propre succession. De quoi lancer une dynastie sur le football européen ? Alexandre Letellier le pense sincèrement.

Le club de la capitale française a connu un début de saison mitigé, avec notamment la perte du Trophée des Champions face à Lens en août et trois matchs sans victoire pour commencer sa campagne de L1. Mais cela n’a pas duré bien longtemps, puisque depuis la mi-septembre, le PSG est redevenu la machine à gagner qui roule sur l’Europe depuis deux ans. Onze victoires en autant de matchs, le bilan de Paris fait peur, surtout que dans cette impressionnante série de matchs, le PSG de Luis Enrique a notamment corrigé Manchester City (4-2) et le Barça (4-2) en Ligue des Champions.

Autant dire qu’en dominant deux de ses principaux rivaux en Europe d’une manière assez nette, Paris se pose de nouveau comme le grand favori de la C1. Déjà leader de la phase régulière, devant le Real Madrid ou Arsenal, le club parisien semble bien parti pour marcher encore une fois sur l’Europe. De là à dominer la planète football pendant une longue période ? Alexandre Letellier pense que oui.

« On peut assister à une dynastie »