OM : La tribune sud fermée contre Le Mans
OM•
La commission de discipline a frappé ce jeudi soir, et pour les incidents qui ont eu lieu contre Toulouse lors de la récente victoire 2-0, la sanction est tombée.
Par révocation du sursis, la commission de discipline a décidé de fermer la tribune Sud pour une rencontre. Ce sera le cas dans 10 jours face au Mans, pour la réception de l’équipe promue. L’usage des fumigènes et les « expressions orales » ont été notifiés vont donc provoquer la fermeture d’une partie du stade Vélodrome pour cette rencontre face au Mans.
Contre Toulouse, c’était la tribune Sud qui avait été fermée, et avait provoqué ce stade en partie vidé de ses supporters.
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Derniers commentaires
Coup de théâtre, Mbappé dans le groupe contre l’Italie
Tu as parlé du parcours européen et des points UEFA rapportés par l'OL, et tu as rabaissé le PSG alors que la réalité était le contraire de ce que tu as dit. Change encore de sujet (Europe --> Ligue 1) comme tu fais toujours pour t'accrocher à la branche.
Italie-France : La Marseillaise sifflée, Olise pose la clim à San Siro
La marseillaise meme en reggae ca ma toujours fait dégueuler les marches militaires ca me deglingue et votre république moi je la tringle !! Renaud
Italie-France : La Marseillaise sifflée, Olise pose la clim à San Siro
bientot ce sera pareil en France
Coup de théâtre, Mbappé dans le groupe contre l’Italie
Et bien... c'est d'une débilité incroyable.
Coup de théâtre, Mbappé dans le groupe contre l’Italie
Et en Ligue1 mon petit ? Mdr
Ligue 1
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