OM : La tribune sud fermée contre Le Mans

La commission de discipline a frappé ce jeudi soir, et pour les incidents qui ont eu lieu contre Toulouse lors de la récente victoire 2-0, la sanction est tombée.

Par révocation du sursis, la commission de discipline a décidé de fermer la tribune Sud pour une rencontre. Ce sera le cas dans 10 jours face au Mans, pour la réception de l’équipe promue. L’usage des fumigènes et les « expressions orales » ont été notifiés vont donc provoquer la fermeture d’une partie du stade Vélodrome pour cette rencontre face au Mans.

Contre Toulouse, c’était la tribune Sud qui avait été fermée, et avait provoqué ce stade en partie vidé de ses supporters.