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LdC : Spectacle total, le PSG assomme le Barça

Ligue des Champions
parCorentin Facy
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3e journée de Ligue des Champions au Parc des Princes
PSG -Barcelone : 4-2
Buts : Doué (39e), L.Hernandez (72e), Vitinha (81e) et Fabian Ruiz (86e) pour le PSG ; Espart (55e) et Lamine Yamal (79e) pour Barcelone
Le match entre le Paris Saint-Germain et Barcelone a tenu toutes ses promesses, ce mardi soir au Parc des Princes. L’équipe de Luis Enrique, bien que bousculée, a fini par l’emporter au terme d’un spectacle total (4-2).
La première mi-temps était animée mais les deux attaques peinaient à prendre le pas sur les défenses. Malgré de bonnes initiatives, comme toujours en Ligue des Champions et encore plus au Parc des Princes, le PSG peinait à faire craquer Joan Garcia. Entré en jeu pour remplacer Dembélé blessé, Torres butait de près sur son ancien coéquipier. C’est finalement Doué qui faisait sauter le verrou, d’une superbe frappe à l’entrée de la surface.
L’avance du PSG était malheureusement de courte durée puisqu’au retour des vestiaires, le jeune latéral droit catalan Espart égalisait. Paris traversait ensuite une vraie zone de turbulence après les sorties sur blessure de Marquinhos mais surtout de Kvaratskhelia, pour qui un sérieux pépin au genou est redouté. La fin de match tournait à la folie totale. Hernandez donnait l’avantage au PSG de la tête, juste avant l’égalisation de Yamal cinq minutes plus tard.

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On pensait alors se diriger vers un 2-2 spectaculaire mais c’était sans compter sur la motivation du Paris Saint-Germain à l’idée de l’emporter. Vitinha marquait à l’entrée de la surface d’une belle frappe à ras de terre, puis Fabian Ruiz scellait le succès du PSG sur un service idéal d’Achraf Hakimi. Une victoire précieuse pour Paris au terme d’un match dont on se souviendra. Les hommes de Luis Enrique prennent la tête du classement de cette phase de ligue avec 3 victoires en 3 matchs. En attendant les matchs de mercredi, seul Liverpool a également réalisé cette performance.
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