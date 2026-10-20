LdC : Spectacle total, le PSG assomme le Barça

Ce n est pas ce que dise les comptes de l OL qui sont public ....
derniere confrontation PSG/Real depuis que Mbappe est au Real, 4/0 pour le PSG ...^^
le Barça sans une ligue autorisant les dettes , de plus de 2.5Milliards ds leur cas, serait en depot de bilan avec la DNCG... Tu vois ça marche aussi !!!
Mbappe depuis son arrivée au Real n a jamais battu le Barça de Yamal, meme pire on peut aussi prendre en compte en selection, donc qu est ce que tu en conclu sur Mbappe ?...
Ils sont en train de rien du tout ils réfléchissent
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|8
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|12
|7
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|6
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|15
|14
|1
|11
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|1
|10
|7
|3
|1
|3
|14
|11
|3
|9
|7
|3
|0
|4
|14
|10
|4
|9
|7
|2
|3
|2
|13
|10
|3
|9
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|1
|9
|7
|3
|0
|4
|11
|17
|-6
|8
|7
|2
|2
|3
|6
|9
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|15
|-6
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|4
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
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