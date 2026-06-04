France-Côte d’Ivoire : TF1 à l'américaine, la pub arrive en pleine pause fraicheur





C’est un match de préparation à la Coupe du monde que les Bleus disputent ce jeudi soir à Nantes contre la Côte d’Ivoire. Et pour les téléspectateurs, c’est aussi une préparation complète avec la décision de TF1 de placer une publicité pendant la pause fraicheur décidée par l’arbitre de la rencontre. Alors que la température est plus que fraiche en Loire-Atlantique, les spectateurs de la Beaujoire ont un peu sifflé cette décision prise à l’avance de faire respecter cette pause fraicheur qui n’en avait que le nom.

Mais la première chaine, qui a diffusé cette rencontre préparatoire à la Coupe du monde, a prévenu qu’une pause d’une minute allait permettre de placer une publicité en pleine première période. Et ce sera surement le cas en seconde période également.

De quoi préparer à la Coupe du monde, où M6 a déjà annoncé qu’elle passerait des annonces publicitaire pour chaque match de la Coupe du monde qu’elle diffuserait. Et en Amérique, la pause fraicheur sera obligatoire et pourra durer jusqu’à 90 secondes, peu importe les conditions climatiques.