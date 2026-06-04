Pierre Sage fuit vers l’Angleterre, il a parfaitement raison

Critiqué pour son possible choix de quitter le Racing Club de Lens en faveur de Crystal Palace, Pierre Sage a été défendu par Emmanuel Petit, pour qui le choix du coach français est simplement logique et humain.

Lancé dans le grand bain des entraîneurs par John Textor du côté de l’Olympique Lyonnais entre 2023 et 2025, Pierre Sage a parfaitement choisi son deuxième projet de carrière en rejoignant le Racing Club de Lens . Puisqu’en l’espace d’une saison, l’entraîneur de 47 ans a permis au club sang et or de remporter la première Coupe de France de son histoire tout en terminant vice-champion de France derrière le PSG. Une saison parfaite pour celui qui a même été élu meilleur entraîneur de Ligue 1 lors des Trophées UNFP.

Avec ce statut, la carrière de Sage va continuer de décoller, mais probablement plus en L1. Car même si son club lensois va disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, Sage semble bien parti pour répondre aux sirènes anglaises. Sur le départ du côté de Bollaert, l’ancien Gone a de grandes chances de signer à Crystal Palace. Une décision qui fait débat en France, où Sage est critiqué. Mais pour Manu Petit, ce choix de rejoindre un club de Premier League plutôt que de rester à Lens malgré la C1 est tout à fait logique.

« Tous les entraîneurs français ont un objectif : partir en Premier League »

« Dans tous les métiers du monde, si on te propose plus d’argent ailleurs, évidemment que tu vas y aller. Pierre Sage a fait une très belle saison avec quasi zéro investissement. Il a fait des choses exceptionnelles. La saison prochaine, il aurait joué avec Lens tous les trois jours en Ligue des Champions avec toujours des restrictions budgétaires. Donc un club de PL, qui vient de gagner une Coupe d’Europe, débarque et tu crois que Sage dirait non ?