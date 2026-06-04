L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage
Pierre Sage - RC Lens

Pierre Sage fuit vers l’Angleterre, il a parfaitement raison

Lens04 juin , 22:40
parAlexis Rose
4
Critiqué pour son possible choix de quitter le Racing Club de Lens en faveur de Crystal Palace, Pierre Sage a été défendu par Emmanuel Petit, pour qui le choix du coach français est simplement logique et humain.
Lancé dans le grand bain des entraîneurs par John Textor du côté de l’Olympique Lyonnais entre 2023 et 2025, Pierre Sage a parfaitement choisi son deuxième projet de carrière en rejoignant le Racing Club de Lens. Puisqu’en l’espace d’une saison, l’entraîneur de 47 ans a permis au club sang et or de remporter la première Coupe de France de son histoire tout en terminant vice-champion de France derrière le PSG. Une saison parfaite pour celui qui a même été élu meilleur entraîneur de Ligue 1 lors des Trophées UNFP.

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Avec ce statut, la carrière de Sage va continuer de décoller, mais probablement plus en L1. Car même si son club lensois va disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, Sage semble bien parti pour répondre aux sirènes anglaises. Sur le départ du côté de Bollaert, l’ancien Gone a de grandes chances de signer à Crystal Palace. Une décision qui fait débat en France, où Sage est critiqué. Mais pour Manu Petit, ce choix de rejoindre un club de Premier League plutôt que de rester à Lens malgré la C1 est tout à fait logique.

« Tous les entraîneurs français ont un objectif : partir en Premier League »

« Dans tous les métiers du monde, si on te propose plus d’argent ailleurs, évidemment que tu vas y aller. Pierre Sage a fait une très belle saison avec quasi zéro investissement. Il a fait des choses exceptionnelles. La saison prochaine, il aurait joué avec Lens tous les trois jours en Ligue des Champions avec toujours des restrictions budgétaires. Donc un club de PL, qui vient de gagner une Coupe d’Europe, débarque et tu crois que Sage dirait non ?
Tous les entraîneurs français n'ont qu'un objectif : partir à l'étranger et notamment en Premier League. La Ligue des Champions, tout le monde s’en fout ? Non, mais ces entraîneurs comprennent parfaitement comment évolue le monde du football et ça ne changera pas », a lancé, dans Rothen s'enflamme, le consultant de RMC, qui pense que Sage a raison de tenter sa chance en Angleterre, où il pourrait vite taper à la porte d’un plus grand club en cas de bons résultats la saison prochaine.
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Ils peuvent faire la chasse, ça ne forcera jamais les amateurs de foot à payer une fortune pour plusieurs abonnements. Donc on ne peut pas parler de manque à gagner finalement.

L'OM vendu à Rodolphe Saadé, il y a un « faisceau d’indices »

Saadé il pas fout il attend que mc court soit sur la corde raide pour qu'il baisse le prix de vente

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Et c est la vérité 700 bar pour rien alors que des Nantes sochaux Toulouse guingamp etc on réussi.....en cup .

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on parle d'une ville ,d'un club, ou d'un mec?? Le PSG permet au bas du front de se sentir superieur, alors que le PSG ,c'est ni toi, ni lui Ca vous a pas rendu plus intelligent, on peut le lire ici

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Vivre par procuration !??!! 😁😁tu as honte de rien toi !!!😄

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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